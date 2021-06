Esta es la cantidad de dinero que ha ganado el padre de Britney Spears desde que tiene su tutela

El movimiento social #FreeBritney que han liderado miles de fans y la reciente declaración de la propia Britney Spears sobre la insufrible situación en la que se encuentra con la tutela que controla su vida desde hace ya 13 años, muchas personas han empezado a preguntarse, ¿Cuánto ha ganado su padre, Jamie Spears, desde entonces?

La famosa cantante estadounidense perdió el control sobre su vida en el año 2008 tras varios episodios de problemas de salud mental, pero casi una década después, ni el movimiento de sus seguidores ha conseguido que su padre pierda la custodia legal que ejerce sobre ella y sus bienes, valorados en 60 millones de dólares. aunque sí que han conseguido que la propia Britney se atreviera recientemente a solicitarlo al juez. "Quiero mi vida de nuevo" ha pedido a la justicia.

Hasta 5 millones de dólares solo como 'sueldo'

Aunque la justicia tendrá que valorar si estudia su petición, Spears explicó en su comparecencia que no le gustaba sentir que trabaja para la gente a la que paga, y que "teniendo en cuenta que mi familia ha vivido de mi tutela durante 13 años, no me sorprendería que alguno de ellos tuviera algo que decir (a favor de la tutela)". Y es que poco interés suscita esa petición para el padre de Spears y su equipo, que no solo viven y controlan lo que gana la cantante desde hace años con sus ventas y giras, sino que también recibe un sueldo compensatorio por la tutela y ha percibido parte de la fortuna que cosechó en los años 90.

Según la revista Forbes, y unos documentos judiciales a los que su versión americana ha tenido acceso, Jaime Spear habría ganado hasta 5 millones de dólares por el sueldo que recibe de 16.000 dólares al mes desde febrero de 2008 según estableció el juez. Pero además, la cantante del pop tiene que hacerse cargos de muchos otros gastos más, como por ejemplo, el pago del alquiler de una oficina para su progenitor por 2.000 dólares al mes, y que asciende el gasto a 300.000 dólares.

Paga a su abogado y al de su padre

Y a eso por supuesto, hay que sumarle todos los gastos legales, ya que en el país americano los tutelados deben pagar sus abogados y los de sus curadores. Aunque los gastos legales no son públicos, Forbes ha tenido acceso a los registros judiciales de 2018 y 2019, donde detallan que el bufete de abogados que representaba a Jamie Spears, Freeman, Freeam and Smiley, les habría cobrado entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de octubre de 2019 unos 170.000 dólares.

Y respecto a su propio abogado, Samuel Ingham, le habría cobrado entre el 6 de noviembre de 2016 y el 10 de octubre de 2018 un total de 331.940, 50 dólares, unos 475 dólares por hora.

Las ganancias de sus giras y conciertos

Además, un informe que esta semana ha lanzado el New York Times, ha destacado cuanto dinero ingresó el padre de Spears por sus giras y conciertos, ya que una de las acusaciones que su hija hacía para recuperar su libertad era que había sido obligada en varias ocasiones a trabajar en contra de su voluntad o pese a no encontrarse bien de salud.

De esa manera, el 1,5 % de las ventas brutas de sus entradas y mercancías de la popular residencia Pice of Me, entre 2013 y 2017, fueron a él. El tour llegó a recaudar 137,7 millones de dólares, según Caesars Entertainment, de los cuales su padre obtuvo 2,1 millones de dólares. El Times también apunta a una comisión del 2,95 % de la gira Femme Fatale de 2011, aunque no se sabe a ciencia cierta si es referente a los ingresos brutos o a las ganancias en total, pero habría ganado hasta 500.000 dólares con el conjunto de sus espectáculos. Y a todo ello hay que contar la proporción de dinero que se quedó sobre las ganancias de la cantante en los años 90.

No tiene tarjeta de crédito ni acceso a su propio dinero

Pero según el fondo de inversiones que controla su dinero y el abogado de Jamie Spears, "el patrimonio estaba casi sin fondos y equivalentes de efectivo" cuando se hicieron cargo. En los documentos judiciales detallan como estos afirmaron que el patrimonio total aumentó su valor en 20 millones de dólares entre 2014 y 2018 gracias a los cuidados sobre la artista.

Y aunque Spears no habló durante su comparecencia ante el tribunal sobre en qué gastaba o invertía el dinero su padre, aseguró que ella misma tenía restringido el acceso a sus propias finanzas. Es decir, no dispone si quiera de una tarjeta de crédito o de dinero con el que poder pagar cualquier cosa. En este sentido, ha denunciado ante el juez que hace mucho tiempo que no es dueña de su dinero y que es su "sueño" que todo acabe. "No tiene ningún sentido que el estado de California se siente y me vea literalmente, con sus propios ojos, ganarme la vida para tanta gente y pagar a tanta gente y que me digan que no soy lo suficientemente buena" explicaba.

Sin duda una situación que, como solicita la propia Britney junto al apoyo de sus seguidores, tiene que acabar ya. Aunque Jaimie Spears no ha hecho ninguna declaración pública, su abogado ha asegurado que siente ver a su hija sufriendo y que la echa de menos. Si quieres saber más sobre el movimiento #FreeBritney no te pierdas este vídeo: