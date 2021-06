"Ha sido un viajazo": las redes critican a una contagiada en el macrobrote de Mallorca por decir que repetiría

El macrobrote de COVID-19 como consecuencia de las fiestas de fin de curso celebradas durante el pasado fin de semana en Mallorca sigue dejando nuevos infectados y confinados por la enfermedad. Desde que se registraran los primeros contagios hace ya casi una semana se han confirmado cerca de 900 casos y más de 3.000 personas que tienen que guardar cuarentena por haber estado en contacto estrecho con algunos de los que posteriormente han dado positivo.

A pesar de que el ritmo de vacunación avanza de manera favorable en nuestro país, el brote de COVID-19 ha afectado principalmente a los más jóvenes que, a sabiendas de que la pandemia todavía no ha terminado, no han seguido las recomendaciones sanitarias para evitar la enfermedad. Así lo ha dado a conocer la joven Soraya Serrano, una de las infectadas en el macrobrote de Mallorca, en declaraciones a Liarla Pardo.

"He estado dos días mala, pero ahora estoy bien"

Soraya es una joven de Elche que, como otras tantas de su clase, viajó a Mallorca para celebrar el fin de curso. Sin embargo, una vez allí, reconoce que no siguió de forma estricta las recomendaciones sanitarias para evitar ser víctima de la COVID-19. Esto provocó que tanto ella como muchos de sus amigos y amigas acabaran también contagiados: "He estado dos días mala, pero ahora estoy bien. No ha sido nada grave".

Después de conocer su estado, Cristina Pardo le ha preguntado por los aspectos del viaje que pudieron provocar este macrobrote. A pesar de que la fiesta de reguetón en la plaza de toros es considerado como uno de los focos calientes de la propagación del virus, la joven reconoce que estuvieron en riesgo prácticamente todos los días: "Todos los días estábamos en riesgo porque estábamos todos juntos".

"Lo volvería a hacer porque ha sido un viajazo"

Respecto al uso de mascarilla, la joven reconoce que la mayoría de veces no la llevaban puesta: "Nos obligaban a llevarla en algunos lugares pero ya, una vez fuera de las fiestas, hacíamos botellones en los que nadie lleva la mascarilla". De hecho, reconoce que incluso compartían vaso, uno de los factores que pudo ayudar a que el virus se propagara a mucha mayor velocidad. A pesar de que sabían que estaban en riesgo, siguieron haciendo todas y cada una de las actividades propuestas por la agencia de viajes.

¿Y qué es lo que piensa ahora que se han registrado 900 personas positivas, 3000 confinados y y hasta 10 comunidades afectadas? Que no deberían haber sido tan irresponsables. Sin embargo, ella reconoce que volvería a repetir el viaje porque ha sido "un viajazo". No obstante, reconoce que lo haría con más cuidado para evitar un brote como el vivido durante estos últimos días en Mallorca. Unas declaraciones que han provocado controversia en redes, donde muchos critican la actitud de la joven por reconocer que lo volvería a hacer. Mientras que algunos aseguran que eso de que íbamos a salir mejores no era más que un chiste, otros reconocen que no dicen lo que tienen en mente para evitar que le cierren la cuenta.