¿Qué has hecho este último mes? La inquietante función de Google Maps que demuestra todo lo que sabe sobre ti

Que Google nos conoce mejor que nadie no es una novedad. Desde el momento en el que firmas tu primer acuerdo con la multinacional estadounidense para configurar un teléfono, crear una cuenta de correo electrónico o descargar una aplicación, le estás ofreciendo una serie de permisos para mejorar tu experiencia en Internet que le permiten conocer prácticamente todo sobre ti. Google sabe dónde vives, qué teléfono móvil tienes, a dónde has viajado durante el último mes e incluso las aplicaciones que has utilizado estos últimos días.

También conoce tus gustos, si te desplazas en transporte público al trabajo o tus aplicaciones favoritas. De esta manera, el gigante electrónico está continuamente analizando cada uno de tus movimientos para ofrecerte una atención personalizada y que te encuentres con aquello que realmente quieres ver. Desde las películas que proyectan este fin de semana en tu cine más cercano hasta las noticias sobre la Eurocopa que se está disputando durante estos días.

La nueva función de Google Maps te permite saber todo lo que caminaste el mes pasado

Después de años y años ofreciéndote todo tipo de información sobre tu día a día, desde los restaurantes en los que has cenado hasta los viajes que has realizado, Google Maps ha ido un paso más allá y te permite consultar estadísticas de lo más inquietantes. Entre otras cosas, la famosa aplicación de mapas nos permite conocer cuántos kilómetros anduvimos el mes pasado o cuánto tiempo le dedicamos a la cultura.

Google te permite recordar lo que hiciste el mes pasado. / Google Maps

Para poder consultar este tipo de datos tienes que abrir la aplicación de Google Maps en tu teléfono móvil. Una vez hecho esto, pulsa sobre el icono que aparece en la parte superior derecha y selecciona la opción Tu cronología. Allí podrás consultar los viajes que has realizado desde que habilitaste tu primer teléfono móvil con sistema operativo Android, las ciudades en las que has estado o los sitios que has visitado. A partir de ahora, y si te deslizas entre las distintas pestañas, también podrás conocer tus estadísticas mensuales a partir de una nueva sección diseñada para la ocasión.

Así puedes saber cuánto anduviste el mes pasado

Tras pulsar sobre la opción estadísticas, podremos descubrir cuántos kilómetros anduvimos el mes pasado y compararlo con lo realizado meses atrás. También podremos conocer cuánto nos desplazamos en coche, en bici o incluso en transporte público. Junto a la distancia recorrida, también podremos comprobar el tiempo que hemos pasado realizando cualquiera de estas acciones. Después de analizar los datos del pasado mes de mayo, la plataforma llega a la conclusión que el mes pasado anduve durante 18 horas y 29 minutos.

Por otro lado, Google Maps también analiza nuestras visitas a distintos lugares. Entre otras cosas, la aplicación de mapas de Google nos permite saber cuánto tiempo hemos pasado en restaurantes. También el tiempo que le hemos dedicado a las compras, a sitios de interés e incluso a la cultura. Por último, la aplicación nos ofrece la posibilidad de conocer cuál fue el día en el que visitamos más sitios, el día en el que llevamos a cabo la caminata más larga y el día en el que estuvimos en más parques. No solo conocer estos datos sino que también nos permite compararlos con los de meses anteriores. Y tú, ¿cuántos kilómetros recorriste en mayo?