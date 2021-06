"Es una locura": la llamativa coincidencia en una de las jornadas más frenéticas de la historia de la Eurocopa

🔥 Monday at EURO 2020...



⚽⏱️20\' 🇪🇸0-1🇭🇷

⚽⏱️38\' 🇪🇸1-1🇭🇷

⚽⏱️57\' 🇪🇸2-1🇭🇷

⚽⏱️77\' 🇪🇸3-1🇭🇷

⚽⏱️85\' 🇪🇸3-2🇭🇷

⚽⏱️90+2 🇪🇸3-3🇭🇷



⚽⏱️15\' 🇫🇷0-1🇨🇭

⚽⏱️57\' 🇫🇷1-1🇨🇭

⚽⏱️59\' 🇫🇷2-1🇨🇭

⚽⏱️75\' 🇫🇷3-1🇨🇭

⚽⏱️81\' 🇫🇷3-2🇨🇭

⚽⏱️90\' 🇫🇷3-3🇨🇭



The exact same scoring pattern! 🤯#EURO2020