"Se han subido al carro": el cambio de mentalidad que ha propiciado la selección española

La resaca de la histórica jornada del lunes en la Eurocopa 2020 con 14 goles en dos eliminatorias y las clasificaciones de España y Suiza para cuartos de final colea en los análisis del torneo. Las críticas a la selección española hace solo unos días han mutado en flores después de las dos últimas puestas en escenas. La ilusión creciente suma adeptos y la Barra Libre de SER Deportivos destaca el giro que ha conseguido Luis Enrique para relanzar al equipo en el momento clave.

Antonio Romero recordaba la tarde-noche de infarto con el colchón del resultado final: "Qué bonito es el fútbol cuando además termina pasando lo que pasó ayer. Si al final Unai Simón no mete esa mano salvadora igual estaríamos hablando de otra cosa. Los 'imputs' que te llegan es que esta Selección que no acababa de enganchar ha enganchado a todos".

Los buenos ánimos son compartidos en este sentido con Miguel Martín Talavera: "Creo que estamos de acuerdo todos los que estamos enganchados a la Eurocopa en que no hemos visto a ninguna selección mejor que la nuestra. Esto no te va a convertir en campeón, pero es cierto que no hay ningún equipo que haya funcionado en estos cuatro partidos mejor que España", comentó, además de añadir que con este cambio de dinámica "hay madridistas que han levantado el pie y se han subido al carro de la Selección".

Desatado se mostró igualmente Manolete con su vaticinio: "Quiero resaltar que por primera vez tengo muy claro que España puede y debe ganar la Eurocopa".

La clave de este cambio de mentalidad en la afición, para Antón Meana, está en el banquillo: "Lo que tiene la Selección es uno de los dos mejores entrenadores del torneo y eso influye mucho. No hay muchos entrenadores con esa experiencia".

"España no tiene equipo para pasar de cuartos"

En mitad de toda esta corriente halagüeña está un Bruno Alemany que se mantiene firme en sus convicciones respecto a las aspiraciones de 'La Roja': "España no tiene un equipo para pasar de cuartos. Hay cuatro selecciones con jugadores claramente mejores, con lo que a partir de ahí todo lo que haga será un éxito", sostiene, pese a las críticas del resto de la mesa y la defensa de Romero del nivel del equipo.

"El único que lleva mucho tiempo diciendo que solo hay una selección que tiene más calidad 'libra por libra' que la selección española soy yo, y es Francia. Critiqué la lista, me parece que hay jugadores fuera que deberían estar, pero me parece que es una selección de autor", reflejó el narrador del combinado español.

"Me alegro mucho porque creo que fue algo histórico, pero me alegro mucho más de que Luis Enrique haya conseguido que mucha gente a la que la selección española le importaba un pimiento se está apasionando con España", añadió Romero en su intervención.

Jordi Martí festeja estos aplausos al seleccionador: "Celebro ver que se ha pronunciado el nombre Luis Enrique y el sistema no ha explosionado. Cuando vemos todo lo que ha llovido desde la previa, con la convocatoria, hasta ahora... yo lo celebro. Donde había un halo de crítica ahora hay un halo de unanimidad".

Ante ello, Alemany insiste: "A mí me encanta España, pero hay que darle mucho mérito a Luis Enrique porque España, por plantilla, al peso, no pasa de la quinta mejor".

Pedri y el dilema de los Juegos

En esta España renovada de talento y de moral destaca la figura de un Pedri que, además de disputar todos los minutos de la Eurocopa con solo 18 años, ha recibido también la llamada para los Juegos Olímpicos. El Barça quiere evitar esta última citación, como también desea Jordi Martí: "No es razonable encadenar tanta exigencia consecutiva. Hay una cosa que se llama derecho fundamental que es el derecho al descanso. Todos deberíamos hacer una reflexión en torno a que esto no es razonable".

Tras reivindicar su papel ante un Talavera muy crítico con sus primeras actuaciones, el narrador habitual del Atlético de Madrid respondió: "Yo no pequé con Pedri". "Para mí Pedri no puede haber jugado todos los minutos de la Eurocopa. A Pedri, que con lo joven que es se está marcando una temporada de escándalo, ponerle todas las piedras en la espalda es una temeridad", hizo hincapié, poniendo en duda la responsabilidad que ha asumido.