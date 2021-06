El Parlamento europeo pide un acceso libre e igual al aborto en toda Europa

Sin un acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva, la igualdad de mujeres y niñas queda lastrada. Este posicionamiento del Parlamento Europeo, aprobado por una amplia mayoría de la cámara (378 votos frente a 255 y 42 abstenciones), pretende empujar a que los estados miembro tengan que garantizar el acceso real de todas las mujeres a una gama completa de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos de calidad.

Y cuando el parlamento dice que 'real', se refiere a que no basta con que exista nominalmente, pero que a la hora de la verdad sea una carrera de obstáculos que lo convierta en impracticable. Un buen ejemplo es el de la interrupción voluntaria del embarazo. El parlamento se queja de que varios países permitan no sólo al personal médico, sino "a instituciones médicas enteras, negarse a prestar servicios sanitarios sobre la base de la denominada cláusula de conciencia". No sólo se pone así en peligro la vida de la mujer, sino que se cercena gravemente el ejercicio de un derecho.

El informe en el que ha basado su votación el parlamento -elaborado por el eurodiputado croata Predrag Matić- destaca la importancia de que jóvenes y adolescentes reciban una educación sexual de calidad, que sea una garantía frente al machismo, la violencia sexual y el acoso.

El Parlamento también pide que se aproveche la flexibilización en la directiva sobre el IVA para reducirlo o eliminarlo en bienes esenciales básicos de higiene y salud para las mujeres.