Abascal acusa a Sánchez de mentir al negar el referéndum y pide a Casado que presente una moción de censura

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha intervenido en la tribuna del Congreso tras los discursos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Pablo Casado (PP).

Abascal ha animado al PP a presentar una moción de censura: "Asuman su responsabilidad y presenten una moción de censura. Les apoyaremos sin reproches. Dicen que no dan los números. ¿Lo han preguntado? No es fácil, por eso, señor Casado, tiene que empezar hoy mismo. No les estamos metiendo prisa. Que no salga Gamarra a decir que se metan el plazo por donde les quepa porque no hemos puesto plazo".

Traidor y mentiroso

El líder de la ultraderecha también ha acusado a Sánchez de "traición" por los indultos y de mentir al negar el referéndum. "Usted y la verdad son incompatibles desde hace tiempo. Su palabra no vale nada", ha dicho Abascal al presidente del Gobierno. "Pasará a la historia como alguien que traicionó a la Constitución, a los españoles y al rey".

"Los indultos son un acto de corrupción política y una puñalada por la espalda a los catalanes, los españoles -entre ellos, algunos socialistas-, los jueces y al rey", ha insistido. "Son unos indultos sin petición de perdón a los españoles y con intención de volver a delinquir, pero eso a usted no le importa".

"Lo volveremos a hacer"

"Nosotros también lo volveremos a hacer", ha ironizado el líder de Vox. "Volveremos a ser el escudo de los españoles ante el separatismo. Volveremos a combatir a los golpistas".

Justo antes de la intervención de la ultraderecha, Pablo Casado había anunciado que el PP ha recurrido la concesión de los indultos porque los considera un "atropello democrático" contra el que se posiciona su partido: "Representamos a millones de españoles afectados en su soberanía, y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o los servicios públicos".

Defensa de los indultos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso los indultos que ha concedido a los políticos presos por el 'procés' en Cataluña, pero ha advertido de que no habrá referéndum de autodeterminación.

El jefe del Ejecutivo ha dejado claro que no habrá referéndum de autodeterminación salvo que quienes lo defienden consigan convencer a los tres quintos del Congreso. Pero ha adelantado que eso es imposible porque el PSOE no va a aceptarlo.

Legalidad del indulto

Durante su intervención en el Congreso para explicar la medida de gracia que ha concedido a 9 políticos presos, ha defendido que la medida del indulto es legal y constitucional, recordando que Aznar concedió más de 2.700 y Rajoy más de 800 indultos.

Y en esta defensa de la medida, que la ha justificado por utilidad pública para lograr la convivencia, ha advertido de que la "vía judicial no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Catalunya" y ha precisado que los responsables políticos no deben "dejar descansar en los tribunales" su responsabilidad política.