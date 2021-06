Rufián: "El Tribunal de Cuentas es el chiringuito antidemocrático montado por 40 familias reaccionarias"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha cargado las tintas contra la derecha durante su intervención en el Congreso al que ha acudido el presidente Pedro Sánchez para dar cuenta de los indultos concedidos a los presos del 'procés'.

"Este Gobierno ha indultado, sí, a nueve políticos y políticas injusta y salvajemente encarcelados durante tres años. Y aquí no ha pasado nada, la gente no está quemando nada en la calle. Y no hay una grieta en mitad de Colón fracturando España. Señorías de la derecha, les está pasando lo peor que le puede pasar a alguien en política: que su discurso no se corresponde con la realidad".

Gabriel Rufián ha dicho que a la gente de este país le importa mucho más dónde tiene que vacunarse que dónde tiene que manifestarse: "He aquí su desgracia. Piensen: ¿cómo se puede vivir en una casa constantemente en llamas? ¿Cómo se puede planificar una vida, gestionar un país en un contexto permanente de conflicto, que es lo que ustedes quieren y buscan?".

El diputado de ERC ha acusado de "machacar durante años" a la izquierda del país con "querer convertir España en Venezuela".

"Son ustedes los que quieren convertir España en otra cosa: concretamente, en Hungría. En un país gobernado por xenófobos", ha rematado.

"El Tribunal de Cuentas es el chiringuito antidemocrático montado por 40 familias reaccionarias"

El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones a los líderes independentistas por los gastos durante el 'procés'. Gabriel Rufián se ha referido a este tribunal como "es el chiringuito antidemocrático y alegal que se han montado en este país las 40 familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando en este país los últimos 80 años para condenar a la más absoluta muerte civil a cargos públicos independentistas".

"O lo paramos, o directamente nos pasan por encima. Así de lejos estamos de que la represión contra unas ideas no exista en este país. Por eso decimos hoy más claro que nunca que si nuestras ideas serán nuestra condena, la independencia será nuestra amnistía".

Gabriel Rufián: "En este país se persiguen ideas, hay represión. El ejemplo es el Tribunal de Cuentas"

"Los indultos no son una medida para solucionar el conflicto político, son una medida para mejorar el clima político. No es menor. Es bueno, sí. Porque, precisamente, este buen clima político es lo que nos hace permanecer en la centralidad del terreno de juego, donde se juega, y no en los extremos, donde hay barrio y se juega mucho peor. Pero esto es insuficiente. Sí, también, mucho. Ustedes no serán un Gobierno de izquierdas real mientras haya solo una persona en este país perseguida, amenazada o encarcelada por manifestarse pacíficamente. Y eso, en este país, pasa",

Rufián ha justificado sus palabras: "En este país se persiguen ideas. En este país hay represión. ¿Lo dudan? ¿Les chirría? ¿Quieren un ejemplo? Imaginen una institución del Estado que pueda perseguir, condenar e incluso establecer multas de millones de euros a cualquier cargo público. En este país se persiguen ideas, hay represión. El ejemplo es el Tribunal de Cuentas", ha concluido.