"Cacique sin limón, sus muertos": el viral mensaje de un camarero en un ticket en un bar de Cádiz

"Cacique sin limón, sus muertos. Ya lo podría quitar con los dedos el cabrón", aparece escrito en el ticket de un cliente de un bar en El Puerto de Santa María, Cádiz. Detrás de este mensaje hay una viral historia que ha publicado en su cuenta de Facebook el usuario Alejandro Sánchez. Habría ocurrido el pasado sábado en el Restaurante El Embarcadero, cuando pidió un cubata de Cacique con Coca-Cola sin limón, algo que al parecer no sentó del todo bien al camarero que atendió la comanda, que decidió dejarlo por escrito en el mismo ticket cuando el cliente pidió la cuenta.

Con más de 200 comentarios y más de 400 interacciones, la publicación se ha hecho viral en la red social y ha generado todo tipo de reacciones. Algunos usuarios habituales del restaurante donde supuestamente ha ocurrido todo han defendido al personal del local. "Soy cliente habitual de ese bar y jamás he visto una mala cara ni un mal comentario por parte de los camareros que trabajan allí", asegura uno. Otros se han posicionado a favor del cliente afirmando era "motivo de despido". Y otros le han quitado hierro al asunto opinando que podía tratarse de una broma entre compañeros. "Yo veo eso en el ticket y me lo tomo a guasa" o "yo me hartaría de reír si veo esto que para empezar, probablemente es un cachondeo con su compañero", escriben.

La explicación del viral ticket en Cádiz

"Me ha pasado hoy uno de los momentos más bochornosos de mi vida, en el bar Embarcadero Puerto de Santa María en la Avenida de la Bajamar. He pedido un cubata, un cacique cola sin limón, y el camarero escribió esto en el ticket de la comanda", comienza. "Qué vergüenza, qué profesionales, ahora si queréis ir ya sabéis lo que piensan de sus clientes", denuncia.

"Estábamos tomando una copa, se cayó la sombrilla con la copa recién puesta, me puso chorreando, vino la camarera y le dije que no se preocupara que esas cosas pasan", explica el usuario, y prosigue: "Nos pusieron la copa, ni me dijo de traerme nada para secarme, los zapatos llenos de cubata. Total, seguimos allí y estábamos a gusto, que habíamos pagado la copa, y nos pedimos otra".

"Y le decimos al camarero, estamos tan a gusto que nos vamos a tomar otra. Le pedimos un Larios y el cacique sin limón, lo apunta en la PDA y nos lo trae. Al ponernos la copa se le cae un papelito, que lo cojo y es ese ticket", sigue relatando.

"Me quería morir", dice el cliente

"Me quería morir, entré dentro para decírselo a la de la barra y sonríe y dice que son cosas entre ellos. Me quita el ticket y lo rompe, no sabía que le hice una foto", explica.

Y denuncia: "En 20 minutos no salió ni dios a disculparse. Entró mi mujer a pagar y le dijeron lo mismo, que eso es una broma entre camareros, que ellos no pensaban eso". "Se medio disculpó y yo, que estaba fuera, ni media", finaliza.