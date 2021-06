"Es para mosquearse": la dura reprimenda de Jordi Cruz al equipo azul de 'Masterchef' acaba con uno de ellos

"De la excelencia a la marranada hay una línea muy fina que se llama profesionalidad". El chef Jordi Cruz ha criticado duramente al equipo azul de Masterchef ante su imposibilidad de sacar adelante unos entrantes que le han sacado los colores. A pesar de que reconoce que no está frente a cocineros con dos Estrellas Michelín, el jurado del programa ha reconocido que no se pueden presentar ese tipo de platos frente a los comensales.

Un problema que, tal y como explica el propio chef, comienza desde el primer momento en el que el equipo azul se pone a cocinar un plato sin entender muy bien lo que está haciendo. Según cuenta Jordi Cruz, el hecho de que no saber qué es lo que tenían que hacer les ha bloqueado desde el primer momento. Principalmente Ofelia, quien ha sido duramente criticada por haberse quitado de en medio cuando tenía que hacerse con las riendas de la situación.

Arnau no consigue hacerse con las riendas del equipo: "Tú eres un gran vendedor, pero hoy te han dejado vendido"

Jordi Cruz lamenta que la indecisión de Ofelia haya lastrado a todo el equipo. A pesar de que Arnau ha intentado hacer con el control de los fogones para evitar una prueba de eliminación que parecía cantada, el aspirante no estuvo a la altura de la situación: "Yo he intentado sacar el equipo adelante pero me han lastrado. Ha sido una hecatombe". Por esa misma razón, el equipo ha acabado sucumbiendo y cayendo a la prueba de eliminación en la que ha acabado perdiendo José.

Después de explicar que Ofelia ha tirado la toalla desde el primer momento, el chef le ha recriminado a José que se haya lavado las manos y que no ayudara a sus compañeros en una situación muy complicada. A pesar de que se ha intentado justificar en varias ocasiones, el aspirante ha acabado reconociendo su error. Por todo ello, Arnau se ha quedado solo ante el peligro: "Tú eres un gran vendedor pero hoy te han dejado vendido".

"Este emplatado es para mosquearse": Jordi Cruz se cabrea con sus aspirantes

Jordi Cruz reconoce que el emplatado que ha presentado el equipo azul frente a sus comensales era para mosquearse: "Al final, para hacer un entrante hemos desperdiciado primero 32 huevos y habéis servido otros 32 muy reguleros. No tenéis el nivel dos estrellas Michelín, pero ese emplatado era para mosquearse".

Y es que, tal y como recuerda el cocinero catalán, "de la excelencia a la marranada hay una línea muy fina que se llama profesionalidad": Finalmente, Jordi Cruz ha salvado a Arnau por su orgullo pero ha condenado al equipo azul a la ronda de eliminación. Una ronda, en la que ha caído José, que nos deja con los cinco semifinalistas del concurso. Por un lado Arnau y Ofelia, quienes se han salvado de la prueba de eliminación y, por el otro, Fran, María y Meri.