"Esto va a ser explosivo en cualquier momento": la advertencia de Margarita del Val a los jóvenes

Tras el macrobrote de COVID en Mallorca, la viróloga del CSIC Margarita del Val ha hecho un llamamiento a poner el foco en este momento de la pandemia en los jóvenes de hasta 29 años, ya que "está claro son que los que se están contagiando ahora". Recuerda que forman parte de "la gran mayoría de la población que no está vacunada" y eso hace que el riesgo de contagio entre esa franja de edad siga siendo "alto" y que se siga contagiando el virus a gran velocidad: "Como tienen pocos síntomas, es fácil que algunos brotes no se detecten hasta que no dé la cara con algunos de los pocos que tienen síntomas, pero cuando da la cara, aquello ya se ha expandido, no como una bola de nieve sino mucho más, como un punto que se va expandiendo en una esfera, como una onda de sonido", ha explicado en el programa La Hora de la 1, en TVE.

Hablamos con Margarita del Val sobre el macrobrote en Mallorca y el avance del Covid.



🗣️ "Esto va a ser explosivo en cualquier momento"#LaHoradeLa1 https://t.co/e7ND0tWpmT pic.twitter.com/L48oF5xFOw — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 1, 2021

La experta está convencida de que, mientras los jóvenes sigan sin estar vacunados, esta situación "va a ser explosiva en cualquier momento porque cada caso positivo en chicos jóvenes puede dar lugar a que haya muchísimos". Además, ha dejado claro que hay otra cosa que le preocupa: que, dada la leve sintomatología que presentan, a los jóvenes no les importe infectarse. "Este es un problema, claramente".

Este jueves, también ha trascendido que un grupo de 31 estudiantes de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona están confinados en un hotel de Malta después de que un pasajero de su avión diera positivo.

Margarita del Val lleva tiempo advirtiendo de múltiples factores que hay que tener en cuenta de cara a este verano. Por un lado, insiste en que aún no se sabe "cuánto transmiten el virus los vacunados que se contagian después" y recuerda que "el virus en verano se transmite igual de bien", como ya se pudo comprobar el año pasado. Por eso, no era muy defensora de relajar las medidas.