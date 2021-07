El Estado no puede reclamar daños económicos porque el gasto del DIPLOCAT fue autonómico

En la última sesión de la audiencia previa, celebrada este miércoles, en el acto de liquidación provisional para notificar a los líderes independentistas la fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior, la Abogacía del Estado no hizo alegaciones, como si hizo la Fiscalía o la acusación pública en la que están personados Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana.

Fuentes del Tribunal de Cuentas precisan que la abogacía no sería competente para personarse en este procedimiento porque el gasto que se está investigando para la promoción exterior de Cataluña fue sufragado con fondos autonómicos y, en consecuencia, no afectan a las arcas generales del Estado.

Precedente

No es la primera vez que la Abogacía del Estado se queda fuera en su intento por recuperar dinero para las arcas publicas, de los gastos por el independentismo.

En la causa para fiscalizar los gastos del referéndum del 1 de octubre que condenó a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros ex altos cargos a afianzar 4,1 millones de euros, la Abogacía del Estado quiso ser incluida e incluso llego a mandar al tribunal el escrito de personación, pero la magistrada instructora del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante (ex ministra de Justicia con Aznar), rechazó la personación. El motivo es que al no haber fondos estatales perjudicados no se dan los requisitos.

En este escrito el Abogado del Estado Andrés Borrego alegó para que aceptaran su denuncia que había fondos europeo pero la instructora entendió que no cabía su personación.

Legitimada

La Abogacía del Estado, recuerdan fuentes del Tribunal, está legitimada para defender los intereses de la administración del estado y aquí, los fondos malversados son de ámbito autonómico