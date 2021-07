🗣️ "NO PUEDO CREERLO. NO PUEDO CREERLO J****. NO TIENEN ESPEJOS ESTOS CHICOS. ¿QUIÉN ERA?"



Y cuando le dicen que es Raikkonen, con el respeto mutuo que se tienen, ya no dice más. Fernando Alonso en estado puro 😍#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/xWcnKo85w9