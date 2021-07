"Estoy muy triste": el emotivo de vídeo de una histórica fan de '¡Ahora caigo!' tras su cancelación

La cancelación de ¡Ahora caigo! en Antena 3 ha afectado en especial a uno de sus rostros más populares. Se trata de Palmira, una histórica fan del programa, que ha compartido un vídeo en Instgram en el que expresa su tristeza por la noticia. En escasas horas, su publicación se ha hecho viral en redes sociales.

"Me han dicho que ¡Ahora caigo! lo quitan, que no lo darán ya. Y estoy muy triste y preocupada porque parece mentira que un programa tan bueno, alegre, divertido. Y un buen presentador, lo tiene todo, buena persona, es muy guapo, yo lo quiero como si fuera mi hijo. Yo le digo Arturito, lo adoro". Estas han sido sus palabras.

"No lo comprendo que hayan quitado el programa porque al público le gustaba y a mí me encantaba. Me gustaría que esa persona que ha pensado de quitar el programa, me gustaría que me lo dijera, por qué motivo, teniendo público, es divertido, es alegre, con un buen presentador, ¿qué más queremos? Si lo tenemos todo. ¿Por qué lo ha quitado? Le pido por favor que no lo quite, que lo dejen el programa por favor. Lo añoraré mucho y a mi Arturo le doy las gracias, gracias por lo tanto que me quieres, me has tratado como si fuera tu madre y siempre te voy a echar de menos", seguía Palmira.

'Tierra amarga', la serie sustituta

La cadena principal de Atresmedia ha cambiado el programa que acumulaba casi 10 años por una nueva telenovela turca: Tierra amarga. De esta forma, la ficción competirá directectamente contra Sálvame. ¿Conseguirá así Antena 3 arrebatar el habitual liderazgo al formato de Telecinco?