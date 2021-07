Dani Rovira desmiente la afirmación de Toni Cantó sobre que no trabaja en Cataluña por hablar español

Dani Rovira no ha dudado en desmentir las declaraciones de Toni Cantó. El nuevo responsable de la 'Oficina del Español' en el nuevo gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso afirmó en una entrevista de 2019 que llevaba años sin trabajar en Cataluña por no hablar catalán.

"Es obvio que hay territorios donde ya no no puedes trabajar por hacer teatro en español, como en Catalunya. Yo hace años que no puedo trabajar allí y le pasa a muchísimas compañías, es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país, pagas un precio. Sé que hay sitios a los que no voy a poder ir y me parece una vergüenza. Los artistas son castigados por esto y así se consigue una sociedad cada vez más limitada", aseguraba Cantó en 'El Español'.

El actor ha aprovechado el nuevo puesto de Cantó para responder a esta afirmación que hizo hace un par de años. El protagonista de 'Ocho apellidos vascos' ha utilizado su propia experiencia para desacreditarle: "Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor", señaló Dani Rovira en su cuenta de Twitter.

Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor. pic.twitter.com/pE88cOobLw — Dani Rovira (@DANIROVIRA) July 3, 2021

Este comentario ha levantado la vereda para que otros usuarios, intérpretes o profesionales del humor, como Ana Morgade, se hayan sumado a las críticas: "No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Improvisación y stand up. No te contratan porque eres más malo que la droga", comentó la presentadora de 'Yu, no te pierdas nada'.

Otra de las personas que ha decidido dejar su opinión al respecto de las declaraciones de Cantó, es José Corbacho. El actor asegura que no es cierto y muchos artistas importantes han realizado proyectos en castellano en Cataluña. "Igual no actúas aquí por la calidad de tus trabajos", comentó Corbacho cuestionando su nuevo cargo.