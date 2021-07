Muere Raffaella Carrà a los 78 años

La cantante italiana, Raffaella Carrà ha muerto este lunes a los 78 años de edad, según adelantan varios medios italianos como la radiotelevisión italiana (RAI), que apunta a una larga enfermedad como la causa del fallecimiento.

La muerte de una de las figuras más destacas de la canción y la televisión en Italia (y también en España) ha sido comunicada por su pareja Sergio Japino: "Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", ha dicho.

"Raffaella Carrà ha fallecido hoy a las 16:20 horas, tras una enfermedad que desde hace tiempo atacaba ese cuerpo suyo tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante", explica el comunicado con el que se ha notificado su fallecimiento.

Se desconoce por el momento cuándo ni dónde se celebrará el funeral, pero Japino ha reconocido que "había pedido un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para contener sus cenizas".

Nació como Raffaella María Roberta Pelloni, su verdadero nombre, el 18 de junio de 1943 en Bolonia (Emilia-Romaña, centro) y con 10 se trasladó a Roma, donde comenzó a tomar clases de danza clásica.

Carrà fue muy querida en todo el mundo. Su espontaneidad conquistó primero Italia, luego España, donde se convirtió en todo un mito en la conservadora sociedad española de mediados de los setenta, y de ahí dio el salto a Latinoamérica, donde se paseó por los programas televisivos más importantes.

La polifacética cantante, conocida por sus temas como 'A far l'amore comincia tu', 'Tanti Auguri' o 'Caliente, caliente' fue entrevistada hace pocos meses en 'El Cine en la SER' con motivo del estreno de 'Explota, Explota', un musical con sus canciones ambientado en los sesenta. Entonces recordaba que su música gustaba a todo el mundo, incluso a los niños: "Es culpa de los padres, le gustaba a la mamá que era niña, a la abuela que era una mujer de una edad justa y entonces les cantaban mis canciones", decía Carrà a la SER.

En 2014 la artista pasaba por los micrófonos del 'Hoy por Hoy' para hacer un repaso a su carrera y en la entrevista recordó que "odiaba cantar de pequeña" y que ella solo quería bailar. Además hizo un alegato en favor de la libertad: "Yo he atravesado todo este camino con la sencillez y la naturalidad de una persona que no hacía ningún tipo de daño, sino que quitaba del medio muchas prevenciones, muchas anticulturas que, según mi opinión, estaban demasiado de parte de gente que no entendía que la vida es una vida cuando tiene libertad. Yo sigo teniendo esta palabra muy presente en mi vida, libertad, libertad de equivocarte, libertad de vivir, libertad de amar, en todos los sentidos", explicaba.