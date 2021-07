El radical cambio de look de Pablo Díaz: este es el resultado

Pablo Díaz es una de las personas del momento en España tras hacer historia en el concurso televisivo de Pasapalabra con su participación en 260 programas. El joven tinerfeño ha conseguido llevarse el bote de 1.828.000 euros que ha ido acumulando desde su aterrizaje en el programa de Antena 3 hace más de un año.

Durante su paso por el programa, Pablo comenzó sus andaduras como streamer en la plataforma de Twitch para hablar con sus seguidores, estudiar juntos e incluso hacer speedruns de Super Mario 64, uno de sus videojuegos favoritos. Cuando le preguntan que hará a partir de ahora, el joven no tiene ninguna duda: "Continuaré trabajando, yo soy streamer y es algo que me encanta y no pienso dejar de hacer", comentó en uno de sus directos.

Tras el esperado programa en el que se hacía con el bote y su posterior aparición el 'El Hormiguero', Pablo Díaz realizó uno de sus directos para celebrar su victoria en el programa. Ese directo, en el que hubo una gran participación, proponía un reto: teñirse el pelo de rosa si llegaban a las 500 subs en ese streaming.

Pasaban las horas y la barra de las subs no hacía más que crecer hasta que, finalmente, se alcanzó la cifra exigida. "Ya está, hemos llegado a las 500 subs, no me lo puedo creer", exclamaba Pablo al llegar repentinamente a la cifra de 502 suscriptores. Al día siguiente Pablo comenzó un stream extensible "especial bote" en el cada suscriptor nuevo aumentaba unos minutos el tiempo que estaría en directo, que llegaría a alargarse hasta casi 18 horas.

El domingo por la mañana comenzaría la odisea de cambiar su pelo de color, para ello contaba de la ayuda de su novia Martha Wheat y de Nora, una de sus moderadoras. A pesar de que en un principio Pablo se iba a teñir el pelo de rosa, cuando Martha se disponía a comprar el tinte surgió el primer problema: no quedaba tinte rosa. La joven recorrió algunas tiendas de la Puerta del Sol en busca de un tinte color fantasía para cumplir el reto y finalmente encontró un bote de tinte azul, el último que quedaba en los estantes.

Sometieron la decisión a votación en el chat del stream y decidieron seguir con el plan, pero esta vez con el tinte azul, que además recordaba a los colores de Pasapalabra y servía como un perfecto homenaje al programa. Nora comenzó con la decoloración en lo que Martha llegaba con el ansiado tinte. "¡Ya empieza a aclarar!", exclamaba Nora al poco tiempo de empezar a aplicar el decolorante.

Martha, novia del joven ganador de Pasapalabra, llegó con el tinte y tras otra decoloración que le dejaría el pelo completamente rubio, procedieron a teñir a Pablo de un llamativo tono azul. "Madre mía, me la habéis liado…", exclamaba Pablo al ver como su pelo empezaba a coger un tono azulado.

Pablo Díaz junto con Martha y Nora mientras se tiñe el pelo en streaming. / Captura del directo de Pablo Díaz (Twitch)

El resultado final fue muy aplaudido por sus seguidores e incluso por Nacho Mangut, concursante de Pasapalabra y amigo de Pablo Díaz que se encontraba en ese momento en el directo: "Me parece fenomenal, me gusta mucho, a mi también me gustaría llevar ese pelo".

La intención de Pablo es volver a su color original cuanto antes, aunque sus moderadores y seguidores insisten en que se deje el pelo azul durante un tiempo. Por ahora debemos acostumbrarnos a este nuevo y atrevido look del ganador de Pasapalabra.