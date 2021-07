¿No recuerdas dónde has aparcado tu coche? Así es como puedes saberlo gracias a Google

Llega el verano y, con él, las tan ansiadas vacaciones y los largos desplazamientos por carretera para viajar a esa segunda residencia en la que sueles pasar los meses de julio y agosto o a ese destino que tanto tiempo llevabas deseando visitar. Una situación que nos lleva, inevitablemente, a transitar por calles y carreteras a las que no estamos tan acostumbrados y en las que podemos llegar a perdernos si no conocemos la estructura del pueblo o la ciudad en cuestión al dedillo.

Unas dudas y unos miedos que se acrecientan en caso de que hayamos aparcado el coche en cualquiera de estas calles y hayamos olvidado por completo dónde lo habíamos dejado. ¿Alguna vez te ha pasado? Si eres de esas personas olvidadizas que no recuerda donde ha aparcado su coche, tienes dos opciones. Dar un sinfín de vueltas esperando a que aparezca en algún lado o pulsar el botón del mando en el que llevas la llave para ver si emite una luz o un ruido característico que te permita dar con él.

Cómo saber dónde he aparcado con Google Maps

También puedes recurrir a Google y salir de dudas de una manera mucho más eficaz. ¿Sabrías cómo hacerlo? Entre las distintas opciones de las que dispone Google Maps podemos encontrar una mediante la que podemos descubrir la posición de nuestro vehículo al instante. Para acceder a ella tan solo tienes que abrir la famosa aplicación de mapas y activar el servicio de geolocalización para que sepa dónde te encuentras. Una opción que, en caso de que no la hayas aceptado la primera vez que abriste la app, podrás configurar desde los ajustes de la misma.

Una vez hecho esto, tan solo tendrás que presionar sobre el punto azul que aparece en el mapa indicando el lugar en el que te encuentras y esperar a que la aplicación te abra una pantalla. En dicha pantalla podrás consultar sitios cercanos, compartir tu ubicación con terceros contactos y guardar dónde tienes aparcado el coche. En caso de que pulses sobre esta opción, la aplicación de mapas te mostrará un recordatorio para que sepas en todo momento dónde se encuentra tu vehículo.

Podrás saber cuánto tiempo llevas aparcado e incluso consultar las fotografías que le has hecho a tu coche

En caso de que te hayas alejado más de la cuenta, y no sepas realmente dónde has aparcado tu coche, tan solo tienes que abrir Google Maps y seleccionar la etiqueta 'Has aparcado aquí'. Tras pulsar sobre la misma nos dirá la calle exacta en la que se encuentra e incluso nos dará las indicaciones pertinentes para llegar a lugar en el que has estacionado el coche. También nos permitirá consultar otras opciones como el tiempo que llevamos aparcados en ese sitio e incluso añadir fotos del mismo para consultar dónde se encontraba de una forma mucho más visual.

Cuando hayas encontrado el coche, tan solo tendrás que pulsar sobre la opción borrar y seguir con tu travesía. Por lo tanto, Google Maps nos permite encontrar nuestro vehículo sin tener que dar vueltas de más entre callejuelas de todo tipo ni tener que estar pulsando continuamente el mando. Todo ello gracias a una acción que no nos requerirá más que diez segundos que, en caso de que seas olvidadizo u olvidadiza, pueden llegar a ser una gran inversión.