Así es la primera familia de dispositivos con Harmony: primeras impresiones con el sistema operativo de Huawei

Hace ya varios años, concretamente en mayo de 2019, el por aquel entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump incluía a Huawei en la 'lista negra' de empresas que suponen una "amenaza para la seguridad nacional". Un movimiento que provocaba, entre otras cosas, que el gigante estadounidense Google suspendía los negocios con Huawei que requerían la transferencia de productos de hardware y software excepto aquellos cubiertos por licencias de código abierto.

De esta manera, Huawei Technologies Co Ltd perdía acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android y y aquellas aplicaciones relacionadas con el gigante electrónico estadounidense. Desde Google Play Store o Gmail. Una acción que tuvo una reacción inmediata por parte de la compañía, que aceleraba el desarrollo de su propio sistema operativo con el objetivo de instalarlos cuanto antes en sus dispositivos y no tener que depender de terceros.

Huawei presenta la primera familia de productos con Harmony OS

Desde entonces, la compañía ha ido puliendo este nuevo sistema operativo hasta que, el pasado mes de junio, se presentaba de forma oficial en una amplia gama de productos. Desde relojes o auriculares inteligentes hasta tabletas, monitores o pantallas inteligentes. Con el objetivo de conocer más sobre las mismas hemos entrevistado al responsable de Producto de Huawei Consumo España, Jesús Domingues, en nuestro canal de Twitch.

Allí nos ha hablado sobre la primera familia de productos equipados con Harmony OS y las bondades de un sistema operativo que destaca, entre otras cosas, por su estabilidad y por interconectividad. Un sistema operativo que, según apuntan desde la compañía, podría operar en más de 300 millones de dispositivos hacia finales de este año. Desde productos propios de Huawei hasta otros de terceras compañías que lo incorporarían como sistema operativo. Estos son los integrantes de la nueva familia de productos.

Desde el Huawei Watch 3 hasta los Freebuds 4

Durante la entrevista en el canal de Twitch de la Cadena SER, Jesús Domíngues nos habla sobre las características principales de diversos productos. Empezando por los Freebuds 4, uno de los productos estrella de la compañía, hasta otros como el Huawei Watch 3 y su versión Pro. Más allá de estos dos productos, que fusionan un diseño elegante con unas características difíciles de obtener en otros productos de su mismo rango de precio, la compañía nos habla sobre otros dispositivos como la tableta MatePad 11.

También sobre los monitores Huawei MateView y la pantalla inteligente Huawei Vision S. Para poder conocer más sobre cada uno de estos dispositivos, tan solo tienes que escuchar la charla con el representante de la compañía. Unos dispositivos que destacan por una interconectividad que alimenta aún más un ecosistema propio que se convierte en la piedra angular de esta nueva era. ¿Y cuándo veremos Harmony OS en teléfonos móviles? Para responder a esta pregunta, tendrás que estar atento a la entrevista.