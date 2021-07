La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthaus ha cargado duramente contra la actuación de Toni Kroos en la Eurocopa, de la que Alemania fue apeada el octavos de final a manos de Inglaterra.

Matthaus ha criticado su “poca disposición a asumir riesgos”, así como que no ha podido “liderar al equipo”.

"Se ve a sí mismo mejor de lo que yo le califico. No es nada personal: le felicito por todo lo que ha conseguido en el Real Madrid y en la selección. Me quito el sombrero ante su carrera y su rendimiento general, Toni es un gran y elegante jugador. Pero su actuación en la Eurocopa fue decepcionante, no pudo liderar al equipo", ha dicho en SportBild.

En esta línea, ha descrito: "He echado de menos la pasión, el fuego y los pases verticales. Todos los contactos con el balón no ayudan, es bonito verlo, pero no es efectivo. Sus pases rasos y sus centros largos son como su peinado: bonitos y limpios, totalmente correctos, pero eso le quita tiempo y espíritu al juego. Hubo demasiados pases horizontales, él se tira muy atrás... Jugando con una defensa de tres hombres, eso no tiene sentido".

"Esos centros largos los podían hacer igual Ginter o Hümmels. Kroos asumió muy poca responsabilidad. (...) También faltó convicción. Su dimisión ha puesto final a cualquier perspectiva de futuro", ha opinado.

Retirada de la selección alemana

Kroos anunció que deja la Mannschaft al término de la Eurocopa, de la que quedaron eliminados en octavos de final.

“La decisión de dejar la selección después del torneo la había tomado ya hacía un tiempo. Para mí era claro que no iba a estar disponible para Catar 2022 ante todo porque quiero concentrarme en las metas con el Real Madrid. Para ello necesito las pausas que como internacional no he tenido desde hace 11 años”, explicó.