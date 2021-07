La UEFA invita a Eriksen y a los médicos que le salvaron la vida a vivir en directo la final de la Eurocopa

La UEFA ha decidido tener un bonito gesto con Eriksen, su familia y con los médicos que salvaron la vida al jugador danés cuando cayó desplomado en un Dinamarca - Finlandia. El organismo del fútbol europeo ha invitado al internacional danés y a los paramédicos que ayudaron durante el paro cardíaco a asistir a la final de la Eurocopa 2020. Dicho partido se celebrará en Wembley el domingo a las 21:00.

El centrocampista danés estuvo muy cerca de fallecer frente a Finlandia, pero gracias al personal médico pudo sobrevivir. Desde ese día no ha parado de recibir apoyo por parte de todo el mundo, ya no solo del fútbol, sino desde cualquier ámbito. La UEFA ha decidido tomar cartas en el asunto y homenajear al futbolista del Inter y a seis médicos invitándolos a la final. Aún no se ha recibido ninguna respuesta por parte del entorno del futbolista, así que tocará esperar hasta antes del domingo.

Uno de los paramédicos, Peder Ersgaard, dijo que se sentía muy orgulloso de recibir una invitación VIP por parte del jefe de la UEFA, Alexander Ceferin. "Estoy emocionado, como un niño en Nochebuena", reconoció. Él fue uno de los que le administró la RCP y se le reinició el corazón con un desfibrilador mientras los jugadores protegían a los médicos. Ahora se está recuperando en casa. El agente de Eriksen no pudo ser contactado inmediatamente por teléfono. Inicialmente traumatizada, pero luego inspirada por la emoción por la difícil situación de Eriksen, Dinamarca ha irrumpido en las semifinales y jugará contra Inglaterra el miércoles por un lugar en la final.