"Queremos hacer cosas. No van a salir los de 40, ¿no?": la opinión viral de una joven para pedir vacunarse ya

Poco a poco la vacunación va avanzando en España, habiendo superado el 40% de la población con la pauta completa, más de 19 millones de personas, mientras que más de 26 millones de personas tienen ya al menos una dosis. Sin embargo, al mismo tiempo, la incidencia acumulada se está disparando y sobre todo en los jóvenes, cuya media triplica la media nacional y ha subido casi en 200 puntos desde el viernes. Los viajes de estudios, la apertura progresiva del ocio nocturno y el aumento de las concentraciones y reuniones de este grupo de población son algunos de los motivos de estas subidas. Por ello, cada vez es más importante que los jóvenes estén vacunados.

Sin embargo, existe un orden por grupos de edad, y por ello se ha hecho viral la opinión de una joven de Avilés (Asturias), llamada Ana Santos, concedida a un medio en papel, y cuya captura se ha difundido ampliamente por las redes sociales llegando a ser Trending Topic en Twitter. En su declaración reclama que los jóvenes sean vacunados ya y tengan prioridad: "Deberíamos haber ido nosotros".

"Queremos hacer cosas. No van a salir los de 40 años"

Ahora mismo la vacunación se está centrando principalmente en los grupos de 40 y de 30 años, antes de pasar a los mayores de 20 años y a los demás estudiantes. A estos últimos, la intención es que sean vacunados antes de que empiece el curso escolar. Sin embargo, no parece la mejor manera de razonar un salto en la vacunación opinando sobre generaciones superiores.

Al menos, así lo ha recibido la comunidad de Twitter perteneciente a ese grupo etario ante las siguientes palabras: "Después de vacunarse los mayores deberíamos haber ido nosotros. Queremos hacer cosas. No van a salir los de 40, ¿no?". Santos sostiene que los jóvenes deben tener prioridad porque los de su edad sí van a salir a la calle y los mayores de 40 años no, algo que no ha sentado del todo bien a muchas personas.

Claro que no guapi, nosotr@s solo estamos ya para hacer ganchillo. pic.twitter.com/Pi9tdUPg3C — Antonio Mautor (@AntonioMautor) July 5, 2021

Las redes sociales critican y bromean con Ana Santos

"Nosotr@s solo estamos ya para hacer ganchillo", bromea un usuario. Otro habla de un claro caso de "cuarentofobia". "Todo el mundo sabe que los de cuarenta años nos quedamos el finde en casa cosiendo un jersey de lana y quitándole el polvo a una caja de preservativos", bromea otro usuario, todos incidiendo en que se les vea ya como personas sin vida social.

Todo el mundo sabe que los de cuarenta años nos quedamos el finde en casa cosiendo un jersey de lana y quitándole el polvo a una caja de preservativos. pic.twitter.com/Hs9oPynYtY — Kikolo (@kikolo777) July 5, 2021

"Holi Ana Santos de Avilés, la vacuna no es para que puedas salir de zorreo, es para no enfermar. Por desgracia no hay vacuna para tu ignorancia. Con cariño, uno de los de 40...", critica otro, una corriente que se ha extendido, aunque también hay quien la defiende: "Todos tenemos derecho a equivocarnos, y los jóvenes con más razón todavía, que les queda toda la vida para aprender...".