Pogacar es humano: hizo falta una doble subida al Mont Ventoux para ver al esloveno apurado

Espectacular victoria de Wout van Aert. El belga protagonizó una de las escapadas más bonitas del tour, y fue dejando compañeros de fuga atrás hasta lograr su primera victoria en este Tour de Francia y su cuarta victoria histórica en la vuelta al país galo. El belga no se desplomó en ningún momento y su trabajo fue encomiable. Los compañeros de fuga a los que fue dejando atrás no fueron moco de pavo. Mollema, Elissonde y el francés Alaphilippe. Sin embargo, el ritmo del belga fue muy superior, y finalizó la etapa en solitario.

Detrás de él vivimos otro momento espectacular entre Vingegaard y el actual mallot amarillo del Tour de Francia, Tadej Pogacar. El esloveno llegaba en el grupo de los favoritos en el que estaban Marc Soler, Urán, Carapaz y Vingegaard. Fue este último el que atacó, humanizando a un Pogacar que hasta ese momento no había mostrado ninguna debilidad. El tirón del danés apenas a un kilómetro de la cima del segundo Mont Ventoux.

“No he podido seguirle, ha estado superfuerte y me ha fundido. Traté de llegar lo antes posible a la cima para recuperar bajando. Ha sido una jornada muy dura, pero he salvado los papeles”, digo Pogacar en meta.

La general

En la general hubo cambios reseñables y actualmente la clasificación está tal que así:

🇫🇷 #TDF2021: General tras la 11ª etapa y el doble ascenso al Mont Ventoux este miércoles ⬇️



🟡 Pogacar

2️⃣ Urán +5\'18"

3️⃣ Vingegaard +5\'32"

4️⃣ Carapaz +5\'33"

5️⃣ O\'Connor +5\'58"

6️⃣ Kelderman +6\'16"

7️⃣ Lutsenko +6\'30"

8️⃣ @EnricMasNicolau +7\'11"

La permuta más destacada fue la ausencia de O´Connor. El ciclista australiano se cayó del pódium y actualmente está en quinta posición en la general.

Enric Más por su parte perdió dos puestos en la tabla tras descolgarse en la segunda subida. Día de muchas dificultades para el balear y se le complica el podio. Además, las buenas noticias las protagoniza Pello Bilbao que ha entrado en el top 10.