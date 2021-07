"Siento mucho este follón": Florentino Fernández pide perdón por sus polémicas declaraciones sobre las cómicas

"Si no hay más mujeres en la comedia no es una cuestión de sexos, sino de talento". Hace apenas unas horas, Florentino Fernández incendiaba las redes sociales con unas declaraciones para el diario El Mundo en las que dejaba caer la falta de talento de las cómicas españolas. A pesar de reconocer que España ha tenido grandes cómicas a lo largo de su historia, el humorista aseguraba que en la actualidad había menos mujeres en el sector de la misma manera que tampoco había cómicos niños o ancianos.

Unas declaraciones que le llevaban directamente al trending topic de Twitter y a acabar dando explicaciones horas más tarde a través de un vídeo que publicaría en la famosa red social del pájaro azul. En este vídeo, Florentino Fernández ha aprovechado para reconocer que, por encima de todo, quiere igualdad de oportunidades para cómicos y cómicas. Después de recordar que históricamente no ha sido así, y que nunca se ha valorado a las mujeres por su faceta como cómicas, Flo opina que quiere que cambien las tornas y que las redes sociales están siendo de gran utilidad para dar a conocer nuevos talentos: "Sé perfectamente que hasta hace muy poquito eso no era así".

"Mis compañeras cómicas han estado siempre con problemas": Flo recuerda sus inicios en el mundo de la comedia

Todo ello gracias, entre otras cosas, al nacimiento de nuevos canales de comunicación como las diferentes redes sociales: "Mis compañeras cómicas han estado siempre con problemas, con prejuicios por parte de la sociedad que las ha dejado de lado. Y gracias a la evolución de la tecnología y los nuevos canales de comunicación han podido aflorar esos talentos que lo están petando".

Pero, dada la polémica suscitada con sus declaraciones, Flo reconoce que tal vez ha podido equivocarse durante su entrevista para El Mundo: "No sé si he dicho bien lo que tenía que decir o si el editor de El Mundo no ha puesto el titular que correspondía".

Flo se disculpa por sus declaraciones: "Siento mucho este follón"

Sin embargo, Florentino Fernández asegura que aspira a vivir un futuro en el que haya igualdad de oportunidades tanto en el mundo de la comedia con el otros: "En mi ánimo está que quiero igualdad de oportunidades. Sueño que el talento sea quien decida quién se pone frente al público".

"En un mundo en el que la igualdad de oportunidades está para todos, el talento es el que decide", ha asegurado Flo. Para poner punto y final a su comunicado, el famoso humorista ha aprovechado el vídeo para pedir perdón a su comunidad: "Siento mucho este follón. No está en mi ánimo ser así. Lo lamento profundamente y espero que nos sigamos riendo siempre con los cómicos y con las cómicas".