"Es urgente que la gente reflexione": las claves de Francino para que España deje de ser un país "encabronado"

Andreu Buenafuente ha recibido este jueves la visita sorpresa de Carles Francino en el último programa de la temporada de Late Motiv. Una sorpresa que comenzaba con una fotografía de ambos en la radio de Reus hace cerca de 40 años, lo que llevaba al humorista a pensar que su compañero y amigo Francino había venido a verle. Y, efectivamente, estaba en lo cierto. Después de fundirse en un emotivo abrazo, ambos han estado charlando sobre sus orígenes y sobre un año que está siendo especialmente complicado una vez más por la COVID-19.

Durante la entrevista, Buenafuente y Francino han tenido tiempo para charlar sobre una infinidad de temas. Desde los primeros pinitos de Buenafuente en el mundo del humor hasta las razones por las que Francino se dedicó al periodismo. Ha sido entonces cuando el periodista ha reconocido que le encanta su trabajo, entre otras cosas, por todo lo que aprende a diario. Para ejemplificar todo lo que aprende en la radio, Carles Francino ha recordado el día que emitieron La Ventana en la Catedral de Burgos, cuando conoció al arzobispo de la ciudad y su punto de vista sobre la vida.

"Tú ves al país muy encabronado, ¿no?"

A pesar de que tenían opiniones distintas, el arzobispo de la Catedral de Burgos y Carles Francino hablaron sobre la eutanasia en un debate que, bajo su punto de vista, fue muy enriquecedor: "Ese hombre también te enseñaba cosas con sus argumentos. Y eso es algo que debemos poner en nuestra cabeza, que sea respetar los argumentos que no van en nuestra dirección. Simplemente escuchar". Esto ha llevado a ambos a hablar sobre la crispación de la sociedad actual y cómo esto nos está afectando en nuestro día a día: "Tú ves al país muy encabronado, ¿no?"

Tras bromear durante varios segundos que han debido poner algo en el aire o en el agua que ha provocado toda esta crispación, Francino le ha echado parte de la culpa a la clase política: "Los políticos. no todos pero, en general. dan un ejemplo absolutamente nefasto. Los ciudadanos han dado el do de pecho, los sanitarios han sacado matrícula de honor, pero los políticos no han estado a la altura". Sin embargo, Francino reconoce que ese no es el único problema.

¿Cómo se puede revertir la situación? Los consejos de Francino

Entre otras cosas, el periodista también le echa la culpa a las redes sociales, a la desigualdad, a la mala hostia, a los problemas y a ese afán de tener cinco segundos de gloria aunque sea insultando a alguien en Twitter: "Hace muchísimo daño".

¿Y cómo se puede revertir la situación? Francino no lo tiene del todo claro: "No sé cómo se puede rebobinar todo esto". Sin embargo, tiene claro que la crispación puede llegar a su fin cuando la gente reflexione: "Es urgente que la gente reflexione, que se meta en el diván y pare. Porque cuando no son los indultos es la Chocita del loro y no puede ser. Estamos en un país encabronado y España no es así.