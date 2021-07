"Me caló": Buenafuente rememora el consejo de Francino durante sus inicios en la radio que le cambió la vida

Carles Francino ha visitado este jueves a su amigo Andreu Buenafuente en el cierre de temporada de Late Motiv. Y lo ha hecho con una fotografía bajo el brazo. Una fotografía, que fue tomada hace cerca de 40 años, en la que se puede ver a ambos comunicadores posando frente a la cámara durante una de sus primeras etapas profesionales. Y es que, a pesar de que hayan tomado caminos diferentes a lo largo de su vida, sus orígenes comienzan en un mismo lugar.

Apenas un año después de entrar en la facultad de periodismo, Carles Francino decidía meterse de lleno en el mundo de la radio. Un mundo al que sigue ligado a día de hoy y del que dice disfrutar a diario gracias a todo lo que aprende cada día. Pero, además de ejercer de alumno que siempre tiene ganas de aprender, el periodista catalán también ha tenido que vestirse en alguna ocasión de profesor para aconsejar a sus compañeros y compañeras. Entre ellos a un Andreu Buenafuente que llegaba a la Radio Popular de Reus con apenas 18 años.

Andreu Buenafuente rememora el consejo de Carles Francino que jamás olvidará

Después de rememorar sus orígenes en la radio, Andreu Buenafuente ha querido hacer un repaso a la gente con la que trabajaba por aquel entonces. Entre ellos un Carles Francino que, bajo el punto de vista del humorista, era demasiado serio: "Eras joven pero serio". Y es que, tal y como recuerda el presentador de La Ventana, "cuando se trabaja, se trabaja". Ha sido entonces cuando Buenafuente se ha comparado con los que fueran sus compañeros y ha reconocido que estaba "un poco desviado".

De hecho, reconoce que le llegaron a sancionar, a ponerle un parte tal y como decían en la empresa, por su comportamiento. Fue entonces cuando Francino se sentó junto a él para darle un consejo que no se le olvidará en la vida: "Cómo me verías que tú, que no eres de dar chapas ni discursos, que me pediste que me sentara para hablar". Después de sentarse para charlar, Francino le explicó que, si no se tomaba las cosas en serio, acabaría fuera de la radio: "O te tomas esto en serio o te tendrás que ir".

Buenafuente reconoce que "dejó de hacer ciertas cosas" a raíz del consejo de Francino

Un mensaje que le caló profundamente. Tanto es así que, a día de hoy, sigue recordando esa escena como si acabara de suceder. A partir de entonces, el humorista dejó de hacer ciertas cosas que le ayudaron a cambiar su forma de ver el mundo laboral. Sin embargo, Francino recuerda que aquel joven Andreu que llegaba a la radio a sus 18 años era el ejemplo claro de que la vida se puede disfrutar tomándosela en serio.

A partir de entonces, ambos comenzaron a crecer por caminos separados para volverse a reunir este jueves en el final de temporada de Late Motiv. Un programa en el que se ha rememorado los orígenes de dos grandes comunicadores del país y en el que se ha reivindicado la llegada de nuevos talentos.