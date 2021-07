La selección de Bélgica ya no tiene protagonismo en esta Eurocopa 2020, pero uno de sus jugadores sí. Esta vez Thibaut Courtois, guardameta de la selección belga y del Real Madrid, está en el centro de las miradas tras unas declaraciones que han dado mucho que hablar.

Todo empieza con un vídeo que hace con su compañero de selección Jan Vertonghen donde el portero belga tenía que responder a al menos tres estrellas del fútbol que ha echado de menos en esta Eurocopa.

Se acordó de un excompañero

El portero del Real Madrid se acordó de un excompañero del vestuario blanco. "He echado de menos a Sergio Ramos...", el jugador se queda en blanco y no se le ocurre a nadie más.

En ese momento su compañero le sugiere a varios jugadores como "Erling Haaland, Marc-Andre ter Stegen, Virgil van Dijk, Moise Kean, Miralem Pjanic y... Martial".

En ese momento, cuando escucha al jugador del Manchester United, el guardameta lanzó un dardo al francés. "¿Es que acaso él es una estrella?", preguntó sin titubear.

Estas declaraciones no han sentado para nada bien a los seguidores del Manchester United que han visto como uno de sus jugadores estrellas no ha formado parte de los seleccionados por Didier Deschamps para esta Eurocopa. Sí que es cierto que sus cifras no han ayudado para formar parte de la convocatoria, ya que de 36 partidos que ha jugado solo ha marcado siete tantos.