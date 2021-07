La historia de Raheem Sterling: el asesinato de su padre y la marcha a Inglaterra desarrollaron su gen ganador

El fútbol está plagado de historias de superación, de levantamiento frente a la adversidad y de tener la capacidad de sobreponerse en todo momento. La Eurocopa, como uno de los torneos más representativos de este deporte, también engloba a jugadores que atesoran esa vida oculta detrás que merece la pena ser contada.

Inglaterra e Italia se verán las caras en una final que, salvo sorpresa, va a ser una de las más disputadas que se recuerdan. En un bando estará Raheem Sterling, candidato a ser uno de los mejores jugadores del torneo por su versatilidad y desequilibrio. Con tres goles y una asistencia, ha llevado al conjunto inglés a estar en la primera final de una Eurocopa en su historia.

Asesinaron a su padre y su madre decidió emigrar a Inglaterra

Nació en Jamaica en 1994. Su infancia no fue nada sencilla en el país americano. Cuando Raheem tenía tan solo dos años, vio como mataban a su padre con una pistola, tras propinarle varios disparos de bala. Su madre, con una entereza impropia de estas situaciones, cogió a su hermana y a él y puso rumbo a Londres para empezar una nueva vida y tener una mayor tranquilidad en el día a día.

Sterling ha declarado públicamente como los dos hijos tuvieron que ayudar a su madre en su nuevo empleo. Era limpiadora en un hotel y mientras que ella arreglaba las habitaciones, los Sterling le echaban una mano con las sábanas y con cosas de menor importancia.

"Ha sido un recuerdo muy duro, pero al mismo tiempo es algo que me ha ayudado. Lo tengo presente para motivarme y para exigirme más. Cuando eres pequeño no sabes lo que está pasando. Mi madre me empezó a explicar todo lo que pasaba y comprendí lo difícil que era para ella", reconoció Sterling en una entrevista a AS cuando le preguntaron acerca de su padre. Respecto a la valentía de su madre, Nadine Sterling, el futbolista del City dijo de ella que es la persona que siempre le está motivando: "Me ha enseñado a luchar por lo que quiero y por lo que necesito. Es la primera persona en quien pienso cuando necesito motivarme".

El fútbol como vía de escape frente a unos estudios problemáticos

El fútbol le dio a Sterling el soplo de aire fresco que necesitaba cuando peor lo estaba pasando. No tuvo una juventud del todo sencilla, puesto que llegó a ser amenazado con ir a la cárcel y tuvo que cambiar de colegio: "Tenía comportamientos que no llevaban a ninguna parte", reconoce. "Después de un partido en el que me expulsaron, me dediqué a tirar piedras al campo y estuve varios partidos sin jugar".

El Queens Park Rangers fue el primer club oficial inglés en el que estuvo Sterling. Iba acompañado por su hermana hasta el lugar de entrenamiento. Al volver a casa, debían coger tres autobuses diferentes, por lo que tardaban cerca de ocho horas. La academia del Liverpool se interesó en él y apostaron fuerte, puesto que debutó en el primer equipo en 2012, convirtiéndose en el tercer debutante más joven de la historia del equipo.

Con un Golden Boy de por medio, el Manchester City pagó cerca de setenta millones de euros por él en 2015 y se hicieron con los servicios del extremo inglés. Seis años más tarde, es uno de los jugadores emblema del equipo de Pep Guardiola y tras haber levantado todos los títulos posibles a nivel nacional, sueña con alzar la Champions League con el club 'citizen'.

Sterling durante un partido del Liverpool en 2012 / Getty Images

Un tatuaje polémico, pero con un gran fondo sentimental

Mensaje de Sterling en sus redes sociales acerca de su tatuaje / Captura de Instagram

En 2018, durante la previa al Mundial de Rusia, Sterling se convirtió en el foco de todas las noticias por un polémico tatuaje en su pierna derecha. Un arma era el objeto que aparecía en su gemelo derecho, en recuerdo a su padre que fue asesinado. Casi nadie entendió el verdadero significado y llegó a estar al borde de ser eliminado del torneo y marcharse de la convocatoria sin poder disputar ni un minuto.

El jugador tuvo que salir en sus redes sociales a explicar lo ocurrido: "Cuando tenía dos años, mi padre fue asesinado a tiros. Me prometí a mí mismo que nunca tocaría un arma en mi vida, dispararía con el pie derecho para que tuviera un significado más profundo", explicó el futbolista, haciendo referencia a los disparos a portería que hace con su pierna diestra, la dominante en Sterling. Esta polémica se aclaró y, por suerte, no fue a más.

Portada de 'The Sun' acerca del tatuaje de Sterling / Captura de Twitter

Ahora tiene la oportunidad de ser un futbolista recordado para toda la historia. El hombre que podría llevar a Inglaterra a ganar su primera Eurocopa tiene detrás una historia que merece ser conocida, analizada y descubierta. Sterling es un futbolista diferente, ya no solo dentro del campo por su agilidad y desparpajo, sino también fuera de él. Jamaica, el asesinato de su padre, la entereza de su madre y su calidad dentro del terreno de juego forman un pack completo para describir a Raheem. Él es, contra todo y contra todos, el hombre que puede llevar a Inglaterra a alzar la primera Eurocopa de su historia.