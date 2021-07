El dramático desenlace en la final de la Eurocopa ha servido a Inglaterra para mostrar al mundo una imagen triste y lamentable de cómo gestionar una derrota. Las medallas de plata que se quitaron al instante los jugadores ingleses tras recibirlas fue un gesto muy criticado en redes, sin embargo, fue mucho peor el traro vejatorio y racista que sufrieron tres de los futbolistas de la selección inglesa tras fallar los penaltis. Ellos son el jugador del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, el futbolista del Arsenal, Bukayo Saka, y el delantero del Manchester United, Marcus Rashford.

Todos recibieron en redes sociales lamentables insultos racistas, justificados para los seguidores ingleses en un ataque de rabia y furia tras perder la final de la Eurocopa. Un hecho que rápidamente fue denunciado por diversos medios. En concreto, Rashford, quien tiene un mural en su honor en su localidad natal, vio en redes como dicha obra aparecía pintada con insultos de índole racistas. Una de las habitantes se dedicó todo el día a ocultarlo e intentar dejar el mural con una imagen limpia, gesto que se encargó de agradecer Rashford en redes sociales.

El jugador del Manchester United ha decidido expresarse en redes sociales y pronunciarse 24 horas después de una derrota dolorosa en la final de la Eurocopa, citando la lacra racista que sigue manchando el mundo, rematando dicho comunicado con esta sentencia que han aplaudido las redes sociales: "Soy Marcus Rashford, un chico negro que nació en Withington y Wythenshawe, al sur de Manchester. Si no tengo nada más, tengo esto".

El comunicado de Marcus Rashford

No sé siquiera por dónde empezar y no sé cómo traducir a palabras todo lo que siento en este momento. He tenido una temporada difícil, creo que es algo que ha visto todo el mundo y probablemente, he llegado a esta final con falta de confianza. Siempre confío en mí mismo a la hora de tirar un penalti, pero esta vez algo no iba del todo bien. En el camino hacia tirar este penalti quise tomarme mi tiempo, pero desafortunadamente el resultado no fue el que deseaba. Sentí que decepcioné a mis compañeros. Sentí que decepcioné a todo el mundo. Ese penalti era todo lo que podía contribuir para el equipo. Podría meter un penalti en cualquier momento, pero ¿por qué ese no? Lleva repitiéndose ese momento en mi cabeza una y otra vez desde que chuté ese balón y todavía no hay una palabra que pueda describir todo lo que siento. Una final. 55 años. 1 penalti. Historia. Todo lo que puedo hacer es pedir perdón. Ojalá pudiera ser diferente.

Quiero dedicarle unas palabras a mis compañeros: Este verano ha sido una de las mejores concentraciones que he tenido en mi vida y ha sido gracias a vosotros. Se ha creado una hermandad irrompible. Vuestro éxito será el mío. Vuestros fracasos serán los míos. He crecido en un deporte donde esperaba leer sobre mí. Fuera cual fuese mi color de piel, donde haya crecido, o la manera en la que dedico mi tiempo libre fuera del campo. Entiendo las críticas a mi actuación en el campo, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debió ir dentro, pero jamás me disculparé por quién soy y de dónde vengo. No puedo sentirme más orgulloso de vestir esos tres leones en mi pecho y ver a mi familia animándome entre una multitud de miles de personas. He soñado con días así.

Los mensajes que he recibido hoy han sido muy reconfortantes y he visto la respuesta en Withington, que me ha hecho llorar. La comunidad siempre me ha protegido y sigue haciéndolo. Soy Marcus Rashford, tengo 23 años, y soy un hombre negro de Withington y Wythenshawe, en el sur de Manchester. Si no tengo nada más, eso es lo que tengo.

Para todos aquellos preciosos mensajes, muchas gracias. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes.

MR10