"Es mona la nena, una auténtica MILF": Ayuso ve este vídeo y se queda con todo Twitter con su respuesta

Las redes sociales dan para mucho, sobre todo si interaccionan personajes públicos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y si además lo hace después de que un usuario la calificara de "una auténtica MILF", cuya traducción del ingles (Mother/Mom/Mama I'd Like to Fuck) hace referencia a las mujeres que por edad podrían ser la madre de quien usa el término y que son sexualmente deseables y atractivas.

Todo comenzó cuando se hizo viral en Twitter el vídeo de un usuario de la red social de TikTok, José Nogales, en el que contesta a la pregunta de si se ha hecho a la dirigente del PP.

"Me habéis preguntado esto un montón de veces, que si me he hecho a Ayuso. He buscado por Google y resulta que es la presidenta de Madrid", comienza diciendo el joven. Deciros que, la verdad, tiene su toque para los años que tiene. Es una auténtica MILF. Me parece bastante mona la nena y encima es la presidenta del partido político el azul, que es el que me gusta a mí el color azul, yo es el que voto", explica en el vídeo.

"Gatita, tú eres presidenta, pero yo soy concejal del amor"

Y continúa: "Así que nada, no me la he hecho, pero la verdad que tomaría un café con ella. ¿De qué cosas hablaríamos? Pues no sé, yo de política no estoy muy enterado, pero le puedo decir: 'Gatita, tú eres presidenta, pero yo soy concejal del amor. Así que, nada, si me pasáis su Instagram lo intento", concluye.

Vamos @IdiazAyuso queda con el titán este para ese café y cuéntanos de qué hablasteis y si tuvo huevos de soltarte lo de “concejal del amor, gatita”. https://t.co/tnUWZaRYXt — Helena Abellán (@habellan) July 10, 2021

Ante tal muestra de detalle sobre lo que le inspira la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido muchos los usuarios que le pidieron a Ayuso que quedara con el chico: "Vamos, queda con el titán este para ese café y cuéntanos de qué hablasteis y si tuvo huevos de soltarte lo de "concejal del amor, gatita".

Ante ese comentario, la presidenta Díaz Ayuso ha tomado la palabra de forma de GIF. Quizá haya pensado que, en esta ocasión, una imagen valga más que cualquier palabra.

A partir de ahí, y como era de esperar, los comentarios de los distintos usuarios de las redes sociales han ido a más y en todas las direcciones. Aquí solo una muestra:

Votante del PP que no está enterado de la política. Claro como el agua. — Ginés Pérez (@gines974) July 12, 2021

Es el típico que empieza como coña y acaba creyéndoselo — Mr. Proyect (@BlTIeyend) July 12, 2021

No sabemos si esta historia ha llegado a su final o habrá más tuits, GIFs o encuentros en persona si finalmente el chico escribe un mensaje directo a la presisidenta de la Comunidad de Madrid y ésta responde de alguna manera. Seguro que los seguidores del chaval harán un seguimiento cercano en torno a esta anécdota tras el revuelo creado en las redes sociales.