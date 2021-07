Fernando Simón: "No podemos escudarnos en la variante delta"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia y del proceso de vacunación en España.

Simón ha señalado que España sigue padeciendo "una incidencia muy importante" y que, aunque parece que el aumento se ha ralentizado respecto a la semana pasada, es probable que en los próximos días llegue a superar los 400 puntos.

"Los brotes asociados a viajes masivos asociados a fin de curso generaron un número importante de casos 'semilla'. Creo que estamos cerca de llegar al pico, pero no puedo concretar la fecha", ha asegurado el director del CCAES.

Simón ha apuntado que las incidencias son entre 15 y 20 veces superiores entre los no vacunados, por lo que ha asegurado que será necesario mantener ciertas medidas no farmacológicas de control de la transmisión. "En Valencia han tenido un incremento muy importante de la transmisión en grupos concretos y por lo tanto han tenido que aplicar medida más amplias, como la restricción de la movilidad nocturna, que sabemos que es muy eficaz. Me parece una medida razonable. Lo mismo sucede en Cataluña. Existe el riesgo de que mueran personas de 20, 25 o 30 años. El objetivo es reducir esos riesgos".

Variante delta

"La variante delta tiene algo que ver pero no es la culpable de que estemos viviendo lo que estamos viviendo. No podemos escudarnos en la variante delta. España, afortunadamente, está consiguiendo coberturas muy altas. Tenemos una sociedad muy comprometida y muy solidaria, y se lo quiero agradecer. Yo espero que al final estemos muy por encima del 70% de cobertura", ha añadido Simón.

Mortalidad y ocupación hospitalaria

El director del CCAES ha explicado que el gran aumento de la incidencia entre los jóvenes se debe al hecho de que no están vacunados, pero también a la falta de medidas de prevención. "Al aumentar el número total de casos, el número de hospitalizados también aumenta, aunque proporcionalmente no sea excesivo. El número de ingresados quizá no llegue a ser tan alto como en anteriores olas, pero sí lo vamos a acabar notando. De momento la presión la están sintiendo en atención primaria".

"La hospitalización ha pasado del 6,8% al 7,8% desde el pasado viernes" , ha añadido Simón, quien ha añadido que no ha aumentado la letalidad y ha informado de la muerte de 32 personas durante el fin de semana.

"Nivel de vacunación espectacular"

Junto a Simón también ha comparecido el secretario general de Salud Digital, Alfredo González, quien ha señalado que "el nivel de vacunación en España sigue siendo espectacular", con cifras entre un 25-35% superior a países como Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

González también ha dicho que en los próximos días llegarán a España más de 2 millones de dosis y que está previsto que más del 90% de las personas de 20 a 29 años hayan recibido ya al menos una dosis de la vacuna "a mediados de agosto".

