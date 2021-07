Un científico español crea un test que detecta el COVID con minas de lápices con una efectividad del 100%

El científico español César de la Fuente y su equipo de la Universidad de Pensilvania (EEUU) han presentado un nuevo y revolucionario producto para detectar el COVID-19 de una forma rápida y barata a partir de elementos como minas de lápices.

La investigación del científico español y su equipo ha sido publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

"Se necesitan con urgencia pruebas de alta frecuencia para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Presentamos Low-cost Electrochemical Advanced Diagnostic (LEAD), un test que detecta el SARS-CoV-2 en 6.5 minutos y cuesta 1,50 dólares por unidad", explican los creadores en el artículo.

Los científicos detrás de este revolucionario invento comentan en la publicación de presentación del invento que las cifras de efectividad son altísimas: "Cuando se prueba con saliva los resultados son de un 100,0% de sensibilidad, 100,0% de especificidad y 100,0% de precisión. Estas cifras se reducen hasta un 88,7% de sensibilidad, un 86,0% de especificidad y un 87,4% de precisión cuando las pruebas son nasofaríngeas u orofaríngeas.

"La mayoría de las pruebas rápidas disponibles comercialmente para diagnosticar COVID-19 se basan en antígenos y presentan una baja sensibilidad, lo que limita su capacidad para identificar con precisión a personas asintomáticas, lo que dificulta el control adecuado de la propagación viral", comentan en la publicación. Justifican así la "necesidad urgente de crear pruebas rápidas, sensibles y de bajo coste para el diagnóstico temprano de las infecciones por coronavirus (SARS-CoV-2) del síndrome respiratorio agudo severo".

¿Y cómo es capaz de detectar el COVID-19 en tan poco tiempo y con solo un coste de 1,50 dólares? A través de tres simples materiales: un "transductor" creado con minas de grafito extraídos de "lápices de grafito de 0,7 mm y 0,9 mm de diámetro" de una tienda de Filadelfia, un vial de plástico, y un receptor ACE2, una enzima que se usa "como elemento de reconocimiento para garantizar una detección viral sensible y selectiva", dicen los científicos del equipo del biotecnólogo español César de la Fuente en PNAS.

A finales del mes de abril el científico española César de la Fuente fue galardonado con un premio de la Fundación Princesa de Girona por su proyecto de desarrollo computacional para mejora de antibióticos. En el mes de enero de 2021 fue entrevistado en Cadena SER, en Radio Coruña.