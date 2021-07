"No logran los anticuerpos necesarios con la vacuna": el doctor Carballo alerta sobre este grupo de riesgo

A pesar de que la efectividad de las distintas vacunas contra la COVID-19 es muy elevada, hay un porcentaje de la sociedad que no obtiene los anticuerpos necesarios como para inmunizarse contra la enfermedad. Así lo ha dado a conocer el director adjunto del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, quien ha asegurado que las vacunas no son lo suficiente por sí solas para acabar de una vez por todas con la pandemia.

Todo ello durante una entrevista para el programa de La Sexta Más Vale Tarde, donde ha pedido una mayor responsabilidad a la sociedad para poder salir adelante. Y es que, tal y como recuerda Carballo, España ha pasado de ser uno de los países que mejor había gestionado la cuarta ola de contagios a convertirse en uno de los peores en la actualidad: "Advertimos de que no era el momento de relajarse y que podíamos echar por tierra el verano. Nos llamaron alarmistas y dijeron que iba muy bien la vacunación, pero es que la vacunación ya ha demostrado que por sí sola no es suficiente".

Las claves para evitar una quinta ola de contagios

¿Cómo podríamos detener el aumento de casos? Más allá de las recomendaciones sanitarias que seguimos desde el inicio de la pandemia, el doctor aboga por hacer cribados y liberar los test diagnósticos. Por otro lado, y dado que las vacunas no son 100% efectivas, es fundamental seguir llevando mascarilla, así como mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos constantemente para evitar posibles contagios de la enfermedad.

Después de hablar sobre los distintos métodos para hacer frente a la enfermedad, el equipo de Más Vale Tarde le ha preguntado por el caso de un hombre de 80 años fallecido por COVID-19 en Barcelona pese a contar con ambas dosis. Ha sido entonces cuando Carballo ha explicado que, por causas genéticas o sus propias causas inmunes, hay un porcentaje de gente que no logra los anticuerpos necesarios: "No consiguen el éxito de la inmunización completa y esos pacientes están en riesgo".

"No es despreciable": Carballo habla sobre el grupo de personas que no obtiene los anticuerpos necesarios

Según explica Carballo, el porcentaje de personas que no logra los anticuerpos necesarios "no es despreciable". En declaraciones al programa de La Sexta, a día de hoy hay entre un 10 y un 15% de personas que se vacunan con Pfizer que no obtienen los anticuerpos necesarios. Un porcentaje todavía mayor entre los vacunados con AstraZeneca, quienes podrían no estar obteniendo los anticuerpos necesarios para hacer frente a la COVID-19.

Por todo ello, y para evitar el aumento de contagios, el doctor Carballo pide responsabilidad a la sociedad. También al Gobierno, a quien le pide un mayor cribado y la liberación de los test contra la COVID-19 para que cualquiera pueda realizarse una prueba rápida uno cuando tenga que acceder a cualquier superficie o viajar.