Cómo actuar ante una corriente de resaca en la playa: estos son los pasos a seguir para librarse de ella

Si en el mar 🌊🏖 una resaca te atrapa no nades contra la corriente. Hazlo de forma paralela a la orilla.



🆘 En caso de no ser capaz de hacerlo pide ayuda y mantente a flote, la corriente no te sumerge.#VeranoSeguro #Vacaciones2021 🌅 pic.twitter.com/KmIjGKGeOW