"Aun me quedan lágrimas": la desgarradora carta de Irene Sánchez-Escribano al lesionarse a una semana de Tokio

Irene Sánchez-Escribano no podrá acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio por lesión. Así lo ha confirmado la atleta toledana en un comunicado después de que los médicos le hayan diagnosticado una fractura diafisaria del segundo meta del pie izquierdo.

Tokio 2020 iban a ser sus primeros Juegos Olímpicos, la cita con la que llevaba soñando años y por la cual había trabajado y entrenado hasta la saciedad. De hecho, iba a participar después de haberse proclamado campeona de España este año en los 3.000 obstáculos.

Pero este martes, entrenando, la atleta, tal y como cuenta en su carta, notó un chasquido en el pie y la lesión le ha dejado sin opciones de poder participar. "No me creo muy bien lo que estoy escribiendo todavía. Ayer entrenando, sentí un chasquido en el pie, repentino, sin previo aviso. Nunca he sufrido de esa zona, no es una lesión que me haya dado tiempo a cronificar o asumir como mía", comenzaba en su carta.

"Adiós a Tokyo2020 y adiós Juegos Olímpicos. Solo puedo decir que es una gran putada, perdón por la palabra, llegar hasta aquí y tener que despedirme del sueño olímpico a una semana de viajar a Japón", continuó Irene no sin antes decir que se lo ha pasado "muy bien" preparándose para estar en la "mejor forma de mi vida".