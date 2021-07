"No piques": la Policía Nacional alerta sobre esta estafa que te puede llegar por WhatsApp

La Policía Nacional ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de estafadores pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Un caso de phishing, una técnica cada vez más habitual, mediante el que los atacantes se hacen pasar una compañía de renombre o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla.

En esta ocasión, los cibercriminales se hacen pasar por el Corte Inglés para informarte sobre una falsa promoción con motivo de su 80 aniversario. Un mensaje que está llegando a cada vez más personas a través de WhatsApp, el canal por el que se está distribuyendo esta peligrosa estafa sobre la que advierte ahora la policía. Y es que, si caes en la trampa, puedes acabar otorgando tus datos tanto personales como bancarios a los estafadores.

Así actúan los estafadores: tratarán que les des tus datos personales y bancarios

Por esa misma razón, y si recibes un mensaje como el que vas a ver a continuación, desconfía. En primer lugar, los estafadores te invitan a que pulses sobre un enlace determinado para llevarte un importante premio con motivo del 80 aniversario del Corte Inglés. Un modus operandi que ya hemos visto en otras campañas de este tipo, en los que el grupo de estafadores se hace pasar por conocidas cadenas de alimentación con el objetivo de engañar a sus clientes habituales.

¿Has recibido un mensaje de El Corte Inglés para celebrar su 80 aniversario?



¡NO PINCHES EN EL ENLACE!



⚠️ES UN FRAUDE ⚠️

En caso de que pulses sobre este enlace, serás redirigido a una página web en la que te pedirán tus datos tanto personales como bancarios. Con el objetivo de que parezca que se trata de un simple procedimiento más para conseguir tu premio, también te harán una sencilla encuesta que no tardarás más que unos segundos en responder. Todo ello para que puedas reclamar un premio que, sin embargo, nunca llegarás a recibir porque no existe. Por esa misma razón, y si recibes un mensaje de estas características, ni caso.

Consejos para no caer en la trampa

Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ofrece con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar si el mensaje que has recibido has sido reenviado en muchas ocasiones o no hasta verificar que el texto del mismo sea completamente legible. En esta ocasión, el mensaje no cuenta con faltas de ortografía ni nada que pueda levantar sospechas, pero nos asegura que es el 80 aniversario de El Corte Inglés cuando no es cierto.

Por otro lado, el enlace al que te redirige a la oferta también debería hacerte dudar puesto que no corresponde a la página oficial del Corte Inglés. Por lo tanto, no hagas clic en hipervínculos o enlaces de mensajes sospechosos ni descargues contenido de origen dudoso. De esta manera evitarás caer en este tipo de trampas que, tal y como demuestran desde la Policía, son cada vez más frecuentes.