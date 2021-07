Una sanitaria estalla contra quienes incumplen las medidas anticovid y les dedica una peineta: "Que os den"

La incidencia del coronavirus sigue disparada en España, sobre todo en la población joven que asciende a más de 1.400 puntos. Las continuas llamadas de atención, restricciones y sanciones por el incumplimiento de las medidas sanitarias no son suficientes para poner fin a los contagios. Y pese al gran ritmo de la vacunación, los casos de coronavirus se siguen multiplicando.

Muchos sanitarios están hartos de ver cómo los ciudadanos no respetan las medidas y su imprudencia les lleva a los hospitales colapsando la atención primaria. La celadora del Sistema Andaluz de Salud, Isabel Núñez, trabaja en un hospital de Málaga y se ha hecho viral por su monumental enfado contra los que no cumplen las medidas.

"Va por vosotros. Por los 600 que decidisteis celebrar una boda de dos días con su juerga correspondiente y nos estáis ahora colapsando la urgencias", comenzaba el mensaje que publicó hace dos días en Facebook. La sanitaria criticaba que todos ellos llegaban al hospital "exigiendo ahora espacio y atención rápida". Asimismo, dirigía su enfado también a los que "la botellona del finde no se podía desaprovechar y nos espesáis que sois jóvenes y tenéis que vivir".

"Dónde dejáis el espíritu indomable y aventurero cuándo llegáis cagaitos y lloriqueáis con el primer hisopo del test de antígenos?", continuaba su escrito, antes de relatar las historias de algunos pacientes que tuvieron que ingresar en UCI. "Esta noche de guardia ha entrado una chica joven en la ambulancia directamente a UCI donde ya hay dos módulos completos y acondicionando un tercero, y con gente muy joven", contaba y responsabilizaba a los jóvenes irresponsables del contagio de esa chica y su bebé prematuro, también contagiado.

"Son vuestras víctimas colaterales"

Isabel Núñez achacaba a los que no cumplen las medidas que los que ingresan "son vuestras víctimas colaterales". Además, contaba la historia de otro paciente, un auxiliar de biblioteca de 29 con un contrato de verano que ingresó en planta COVID, "y al que he intentado animar y quitarle algo del miedo y pánico que llevaba, y el que me decía que había dejado a su mujer y niños chicos en su casa y de los que estaba muy preocupados".

Tras narrar esas situaciones, la sanitaria hacía un llamamiento para concienciar de que los contagios se están multiplicando demasiado rápido otra vez. "Compañeros, que estamos cayendo otra vez como moscas, pero da igual, total, como me ha dicho alguno esta noche, la culpa es del Gobierno que le han dicho que ya ni mascarillas hay que ponerse en la calle", criticaba.

"Después de 16 meses de lucha volvemos a estar en plena ola gracias al egoísmo y la estupidez humana. Pero da igual. Seguro que estarán preparando otra boda multitudinaria de tres días y planificando los botellones y fiestas para el próximo finde", comentaba con visible enfado. De hecho, para concluir su réplica, la sanitaria decía: "Por una vez, voy a aparcar mi educación y me voy a permitir el gesto: ¡que os den!", adjuntando una imagen realizando una peineta a todos los irresponsables.