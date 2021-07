"Es su hermano gemelo": las redes descubren al 'doble' de Almeida en 'First Dates'

Carlos Sobera ha explicado en varias ocasiones que José Luis Martínez-Almeida ha estado cerca de participar en First Dates. A pesar de que Isabel Díaz Ayuso asegure que el alcalde de Madrid liga más de lo que muchos piensan, el programa de Mediaset se lo propuso con el objetivo de que pasara un buen rato junto a Carlos Sobera y su equipo y que, de paso, encontrara pareja. Sin embargo, esta invitación nunca se llegó a materializar: "Se lo propusieron, pero se echó para atrás".

Sin embargo, las redes han descubierto que estuvo presente en un programa que se emitió en abril del año pasado. O al menos una persona que se parecía mucho a él. En las reposiciones veraniegas del programa, en la que el programa de Mediaset comparte algunas de las mejores citas que han tenido lugar en el famoso restaurante dirigido por Carlos Sobera, la comunidad de Twitter ha determinado que el alcalde de Madrid tiene un doble.

Las redes descubren al doble de Almeida en First Dates

Tras presentar a algunos de los comensales que llegaban al restaurante con el objetivo de encontrar el amor, la comunidad de Twitter comenzó a destacar el enorme parecido entre Nacho y José Luis Martínez-Almeida. A sus 55 años, Nacho se presentaba en el plató de First Dates con el objetivo de encontrar el amor. A pesar de que había mantenido una relación apenas seis meses antes, el protagonista de esta historia reconocía estar listo para volver a encontrar el amor.

Sin embargo, las redes se quedaron con su enorme parecido con el alcalde de Madrid. A pesar de que Nacho cuenta con una melena de cabello negro que difiere de la de color castaño que caracteriza a José Luis Martínez-Almeida, lo cierto es que ambos comparten varios atributos que les hace ser bastante parecidos. Desde la forma de la cara o algunos de sus atributos físicos hasta unas gafas que se parecen a las que lleva el alcalde.

Las redes comentan el gran parecido entre Nacho y Almeida

Nada más entrar por la puerta, e intercambiar las primeras frases con Carlos Sobera, la comunidad de Twitter acudía rauda y veloz a la plataforma del pájaro azul con el objetivo de verificar si eran los únicos que le habían sacado cierto parecido con el alcalde de Madrid: "He venido aquí para confirmar que no soy la única que está viendo a Almeida en First Dates". Un mensaje que se repetía constantemente, ya que varias personas se metieron en el hashtag del programa con el objetivo de salir de dudas.

A pesar de que el programa se emitiera el año pasado, muchas personas han conocido la historia de Nacho este miércoles. Una persona que llegaba al programa buscando el amor y que se marchaba del mismo nuevamente soltero. Y es que, tal y como le explicaba su cita durante la decisión final, las diferencias que separaban a ambos eran demasiado grandes como para seguir conociéndose.