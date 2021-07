Aviso a los bañistas de Galicia: cuidado con el delfín Manoliño

Manoliño es un ser vivo social, extremadamente social. De hecho, le gusta nadar por las playas de toda Galicia buscando amigos. Pero no se trata de un ser vivo cualquiera... Manoliño es un delfín, ya conocido entre los vecinos de las costas gallegas por sus amistades con los humanos. Aunque al animal le encanta socializar con humanos, incluso que le toquen y jueguen, los expertos no recomiendan, bajo ningún concepto, que esto suceda. De hecho es tal la preocupación que han decidido poner carteles las playas de Galicia ,como el de la Playa de las Gaviotas, avisando a los bañistas de que no interactúen con este afable delfín.

"Precaución. Este arenal puede ser visitado por un delfín solitario. Prohibido aproximarse", reza el cartel, entre otras indicaciones que han colocado las autoridades locales. Y es que, a pesar de ser conocido por su dócil carácter, hay que recordar que es un animal acuático salvaje y su reacción, en cierto momento, puede ser imprevisible e incluso peligrosa.

Roger, el navalleiro que bautizó a Manoliño

Manoliño fue bautizado como tal por Roger, el navalleiro al que no se le olvidará jamás la campaña de la navaja del año pasado, cuando sorprendió en enero al delfín que merodeaba la zona de la ría de Muros y Noia. El animal se acercaba al barco, y, a pesar del respeto por semejante mamífero, ambos se acabaron acostumbrando el uno al otro. Así, le dio un toque "muy gallego y cariñoso".

En su especie, los delfines son muy sociales. De hecho, son capaces de interactuar con distintos grupos en un mismo día, pudiendo abandonar uno y entrar a otro. Y aunque los demás les excluyan, seguirán buscando la manera de sociabilizar. Por ello, desde la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), instan a no hacer demasiado caso a Manoliño, un delfín que aún es joven y con capacidad para encontrar otro grupo de delfines con el que juntarse, y que no se acostumbre a los humanos para evitar aislarse de sus congéneres.

El animal ya hirió a un mariscador el mes pasado

De hecho, Manoliño hirió el mes pasado a un mariscador de la zona que no mantuvo contacto con él y se mantuvo alejado. El animal le arrastró desde las profundidades de la ría hasta la superficie e incluso le rompió el neopreno con el que estaba trabajando.

Por ello, en caso de que algún bañista se encuentre con Manoliño, las autoridades recomiendan no meterse en el agua a su lado, ni interactuar con él, y en caso de verlo, salir inmediatamente del agua y alejarse de él. Además, indican que la actitud ha de ser de indiferencia ante el animal, para no perturbar su comportamiento.

Para aquellos navegantes que se encuentren con él, las directrices son las siguientes según dicho cartel: "No cambies de dirección o velocidad de forma brusca", explica el cartel.