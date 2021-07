Las claves de las devastadoras inundaciones en Alemania: ya son al menos 93 muertes y 1.300 desaparecidos

La Policía de Alemania sigue actualizando el parte de víctimas y desapariciones por las inundaciones que azotan el oeste del país. Ha informado este viernes de que al menos 93 personas han muerto. Los estados afectados son Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado, donde han fallecido al menos 30 y 50 personas respectivamente. "El temor es que haya más", ha dicho un portavoz de la Policía según recoge 'Bild'.

Asimismo, la Administración del distrito Ahrweiler ha indicado que 1.300 personas se encuentran desaparecidas y ha apuntado que 19 murieron, aunque se espera que aumente esta cifra. Además de las víctimas y desaparecidos, las inundaciones han provocado graves destrozos en varias localidades y carreteras.

Las claves de las inundaciones: la extensión y el terreno

El meteorólogo de la Cadena Ser, Luismi Pérez, ha explicado en 'Hoy por Hoy' con Pedro Blanco las motivos por los que las precipitaciones de estos días en Alemania están siendo más preocupantes de lo normal. "Ha habido algunos registros que se han acercado a los 200 litros por metro cuadrado. Lo importante de este episodio es la gran extensión de terreno que ha adquirido esta lluvia. Han caído más de 100 litros por metro cuadrado en una extensión que hace dos veces la cuenta del Júcar. Y por tanto, eso ha provocado las inundaciones que hemos tenido".

Añade otro factor importante, el terreno de la zona: "Es un terreno muy llano, de muy poco desnivel, en el que hay ríos con muchos meandros y, literalmente, los ríos han buscado su sitio. Hay que remontarse a 2002 para encontrar inundaciones de este calibre en Europa. Y en Alemania, estamos hablando de una inundación que haga siglos que no se producía".

Una española cuenta su experiencia: "Nos ha pillado desprevenidos"

Elena Montero, española que vive en Duisburgo, en Renania del Norte, en la frontera con Düsseldorf, una zona cercana que no es de las más afectadas, también se ha pasado por 'Hoy por hoy' para contar de primera mano cómo lo están viviendo allí. "Aquí tenemos el problema del río Rin, que está alcanzando una altura tremenda de caudal. La peor parte se la está llevando Düsseldorf y las ciudades que están a continuación hacia el sur. A nosotros nos ha pillado totalmente desprevenidos y lo estamos viviendo con desconcierto porque el clima suele ser relativamente suave, en comparación con otras zonas de Alemania", ha comenzado.

"Los veranos en Alemania no suelen ser de buen tiempo y sol y estamos acostumbrados a la lluvia, persistente y de baja intensidad, pero no a estas trombas de agua que están durando dos semanas y con relativa frecuencia. Yo creo que por eso la gestión está siendo caótica, porque el volumen de agua es difícil de manejar", explica Montero.

También cuenta que no es algo normal: "Aquí llueve prácticamente todo el rato, pero con baja intensidad, hasta que de golpe el cielo se encapota y caen los chaparrones que son totalmente anormales. Yo llevo viviendo dos años en esta casa y nunca he tenido problemas de agua. Y ahora se nos ha filtrado agua en las habitaciones, en el sótano, y se ve que el terreno se saturó tanto de agua que empezó a filtrar a través de las paredes". "No ha sido algo extremo en nuestro caso, pero mis vecinos tienen sótanos inundados, han caído árboles, y es una situación que en verano, por mucha lluvia que caiga, no estamos acostumbrados", añade.

Algo inaudito en los últimos 20 años

"En esta ciudad llevo dos años, pero en total casi 20 años. No recuerdo nada igual. Cada vez estamos más concienciados de las olas de calor, que en estas últimas dos décadas también golpean aquí de forma anormal. Y las infraestructuras de transporte no están preparadas, las casas no están preparadas. Vivo en una casa típica alemana y en la planta de arriba con treinta y tantos grados no se puede vivir. Para eso estábamos cada vez más concienciados, con más medios, tiendas climatizadas, pero para el agua no, para el agua de esta manera no", relata, advirtiendo que no hay medios para contener algo así.

"Aquí hay un afluente del río Rin y han tenido que evacuar barrios enteros porque el caudal, normalmente bajo, ha subido muchos metros, y han tenido que desalojar barrios enteros. En principio la previsión es que llegue a los nueve metros, que es un caudal alto pero contenido más o menos. El problema está en ciertas zonas donde que se desborde no es un problema grave, pero incluso es peor los afluentes, de caudal bajo o de poca intensidad subiendo a niveles que no han tenido nunca. Hay muchas construcciones en meandros de ríos y eso puede llevarse el barrio entero o el pueblo entero", ha finalizado.

Así está la situación ahora mismo: vías e internet cortados

Numerosas personas siguen desaparecidas a consecuencia de las fuertes lluvias, las peores del siglo en Alemania, que han provocado desbordamiento de ríos y arroyos, rotura de presas e inundaciones. La cuenca del Ruhr no alcanzaba un caudal similar desde 1960. La situación sigue siendo tensa en muchos lugares, donde las fuerzas de rescate no han parado de trabajar en toda la noche. Según el gobierno del distrito de Colonia, varias casas de Erftstadt se han derrumbado parcial o totalmente. El embalse de Rur, en el Eifel, está desbordado, por lo que se esperan nuevas inundaciones en el curso bajo del río. La presa de Steinbach (en el distrito de Euskirchen) amenazada de rotura, ha mejorado bastante su situación gracias al bombeo de agua que se realiza desde ayer por la tarde.

El tráfico ferroviario en las regiones inundadas sigue estando muy restringido y las carreteras cerradas. La Policía recomienda a los ciudadanos no acercarse a las zonas afectadas ni para buscar a sus familiares ni para asegurar sus bienes dado que persiste la situación de riesgo. Las banderas de todas las autoridades de Renania-Palatinado ondean hoy a media asta. La primera ministra, Malu Dreyer, viaja a su ciudad natal, Tréveris, donde todo un barrio se encuentra inundado.

Alrededor de 165.000 personas en el oeste de Alemania se encuentran sin electricidad debido a la tormenta, según el proveedor de energía E.ON. Se han desplegado más de 15.000 efectivos para ayudar en las tareas de rescate, desescombro y limpieza, entre ellos 850 soldados de la Bundeswehr, el ejército alemán, que colaboran con tanques y decenas de helicópteros. También están recibiendo cada vez más apoyo de otros estados federales como Berlín y Brandenburgo.

La previsión del tiempo arroja un rayo de esperanza a los afectados y los equipos de rescate. Según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD), hoy sólo habrá chubascos aislados y es poco probable que se produzcan tormentas con lluvias intensas. La previsión mejora a partir de mañana con tiempo cada vez más soleado. El Gobierno Federal quiere preparar en pocos días una amplia ayuda financiera para las víctimas que espera presentar al Consejo de Ministros el próximo miércoles. Todavía no se han dado detalles del alcance de los daños.

El temporal también ha llegado a Bélgica

La canciller alemana, Angela Merkel, ha trasladado su pésame a las víctimas y ha expresado que está "impactada por los informes de que hay lugares que están completamente bajo el agua". "No sabemos el número todavía de víctimas y afectados, pero habrá muchos", ha lamentado.

El temporal también está afectando a Bélgica, donde han fallecido once personas y cuatro han desaparecido, además de estar afectado el servicio eléctrico e interrumpida la movilidad en la región de Valonia, según informa 'Le Soir'.