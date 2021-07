No todos valen: los detalles en los que te tienes que fijar a la hora de comprar un test de autodiagnóstico

Varios meses después de anunciar en una rueda de prensa su intención de liberalizar los test de autodetección de la COVID-19 para que la gente pudiera adquirir la prueba en distintas superficies como las farmacias, algo que ya se ha hecho en varios países europeos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzaba hace tan solo unos días que llevará al próximo Consejo de Ministros un proyecto de real decreto para regular la dispensación de estas pruebas en farmacias sin necesidad de receta médica.

Ante el aumento de casos, Darias reconocía que los test de autodiagnóstico ayudarían a "aumentar la capacidad diagnóstica" y a controlar la progresión de la pandemia en nuestro país. Por esa misma razón, y a partir de la próxima semana, todas aquellas personas que hayan registrado cualquier síntoma relacionado con la COVID-19 podrían salir de dudas sin tener que salir de casa. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que no todas las pruebas valen.

Los detalles en los que te tienes que fijar a la hora de comprar un test de autodiagnóstico

Según recoge la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) en su página web, la Unión Europea recomienda utilizar test con un mínimo de especificidad del 97% y sensibilidad del 90%. Por esa misma razón, y antes de adquirir uno de estos test, comprueba que disponen de estas características. También que dispongan el marcado CE en su etiquetado seguido de los cuatro dígitos del organismo notificado que lo ha evaluado.

Por lo tanto, y para evitar acabar comprando un test que no te ofrezca las garantías suficientes, desde la Aemps piden que no adquieras estos test a través de otros canales. Cuando hayas adquirido el test de autodiagnóstico deberás someterte a la prueba en los cinco primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral estará en su punto más álgido, o durante los siete primeros días desde la infección.

Cómo realizar un test de autodiagnóstico

Para realizar un test de autodiagnóstico es imprescindible que sigas minuciosamente las instrucciones de uso del fabricante. A continuación, y después de que hayas leído todo bien, ha llegado el momento de realizar la prueba. Según explican desde la Aemps, la toma de muestras es clave. Y es que, una muestra de calidad puede dar lugar a un resultado erróneo. Por esa misma razón, y para evitar que estas se degraden, se recomiendan hacer el test inmediatamente después de tomar la prueba.

Al concluir la prueba, el test te mostrará unas líneas u otras dependiendo de si has dado positivo o negativo. En caso de hayas dado positivo te aparecerán dos líneas horizontales de color. Por una parte la línea de test (T) y, por la otra, la línea de control (C). Si el test ha dado negativo, tan solo te aparecerá la línea de control (C), que aparecerá en cualquier prueba que realices para demostrar que se ha completado con éxito.

En caso de que la prueba haya resultado positiva, comienza tu autoaislamiento de forma automática y contacta con los servicios sanitarios de tu localidad. Si por le contrario ha dado negativo, desde la Aemps piden que no relajes las recomendaciones sanitarias y que sigas utilizando mascarilla. También que te laves las manos frecuentemente, que mantengas la distancia interpersonal y que, en caso de tener sintomatología compatible con la COVID-19, inicies un autoconfinamiento.