José Manuel Calderón: "El equipo español va a estar para luchar por todo"

José Manuel Calderón lo ha ganado todo con la selección española de baloncesto y ahora va a vivir la competición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la SER. El exjugador de los Raptors, Knicks, Lakers o los Cavaliers, entre otros equipos, seguirá muy de cerca al equipo de Sergio Scariolo, en el que confía plenamente de cara a la cita olímpica que está a punto de comenzar.

"España me suena como siempre. Cuando llegue el momento definitivo va a estar ahí compitiendo por todo. El equipo va a estar luchando por todo", ha señalado el histórico base de la selección española en 'SER Deportivos' junto a Francisco José Delgado.

"El equipo está listo"

En su opinión, al equipo le falta solo la semana que queda para el inicio de la competición. "El equipo está listo y sabemos de qué va esto", ha señalado sobre las posibilidades que cree que tiene el conjunto que esta noche jugó un amistoso contra Estados Unidos y cayó por 83-76.

"Estados Unidos tiene un equipo de oro. Son jugadores de primer nivel. Algunos no han jugado todavía baloncesto FIBA, pero son favoritos. Ante ellos hay que estar bien cuatro cuartos o cinco. Pero ellos también van a tener que dar el máximo", ha comentado en relación con el equipo de Gregg Popovich.

Calderón no ha ocultado su felicidad por volver a ver a Pau Gasol con el equipo español. "Estoy muy feliz por él. Se te pone una sonrisa en la cara por ver que ha conseguido estar ahí otra vez después de dos años sin competir", ha señalado.

Un momento inolvidable

También ha recordado cuál ha sido su mejor momento como olímpico... y no tiene nada que ver con sus triunfos deportivos. "La medalla de bronce de Río 2016 fue importante porque supuso mi despedida, pero me quedo con Atenas 2004 por ser mi primer desfile representando a España. Lo había visto siempre por la tele y estaba ahí. Ese momento no se me olvidará", ha añadido.