WhatsApp va a eliminar las cuentas que tengan estas aplicaciones descargadas, comprueba que no las tengas.

¿Quién podría vivir hoy en día sin la mensajería instantánea? Puedes ser muy reacio a las redes sociales, pero de la facilidad y fluidez que permiten las aplicaciones como WhatsApp no es tan fácil prescindir. Y es que es sin duda la aplicación de mensajería más importante y más descargada de la actualidad.

Sin embargo, como experiencia a nivel usuario hay ciertos elementos que no terminan de satisfacer del todo, como por ejemplo el límite para enviar fotografías o la dificultad que existe a veces para saber si tu mensaje ha sido leído o no, si tienes desactivados los 'checks' azules. Por eso hay muchas personas que deciden descargar aplicaciones alternativas que permiten este tipo de funciones.

WhatsApp eliminará las cuentas con estas aplicaciones descargadas

Si eres de esas personas te interesará saber que WhatsApp ya no va a permitirte más que disfrutes de esas funciones extra, porque ha decidido suspender todas aquellas cuentas en las que se detecte que hay un tercero interfiriendo, ya que las probabilidades de sufrir un ataque informático son mucho más altas al ofrecerle nuestra información a un sistema que no ha sido creado por Facebook, y por lo tanto, no pueden garantizar condiciones de seguridad.

Si al acceder a la aplicación te aparece un mensaje de que tu cuenta está "suspendida temporalmente", WhatsApp ha informado que "significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp", y si advierte que "si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".

Es muy importante que hagas una copia de seguridad

Estas aplicaciones son WhatsApp Plus, GB WhatsApp o todas aquellas que, como ha indicado la aplicación, sean capaces de mover tus chat de un teléfono a otro, ya que son versiones "alteradas de WhatsApp" y violan sus condiciones de servicio. Pero no te preocupes, porque han explicado como debes recuperar la normalidad de tu cuenta y así estar seguro de recibir cualquier ataque malware.

Lo primero y más importante es que realices una copia de seguridad, aunque sea desde esa aplicación de terceros, ya que sino puedes perder todo tu historial de chats. Aun así, la aplicación de mensajería instantánea de Facebook ha destacado que no puede garantizar el éxito de la transferencia debido a la falta de compatibilidad que puede surgir de la aplicación matriz.

GB WhatsApp

Si la aplicación de terceros que estás utilizando es GB WhatsApp, desde el Centro de ayuda indican que deberás seguir los siguientes pasos:

1. Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

2. En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

3. Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos.

4. Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla.

5. En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

6. Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.

7. En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo.

8. En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig.

9. WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

WhatsApp Plus

Si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp. Aprende cómo guardar tu historial de chats en nuestro Centro de ayuda.

1. Abre Play Store y descarga WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.

2. Verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo.

Además, para un mejor funcionamiento y un uso responsable de la aplicación, puedes consultar también este artículo. También puedes ver este vídeo con 20 trucos y tips que desconocías de WhatsApp.