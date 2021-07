Colas, madrugones y alguna carrera: el infierno para conseguir sitio en la playa en Torrevieja

Conseguir un buen sitio en la playa cuando te vas de vacaciones era ya una ardua tarea antes de la pandemia si viajabas en temporada alta a alguno de los destinos más codiciados, como suele ser Torrevieja. Pero con la llegada de la COVID-19 y la necesidad de unas medidas de seguridad como el distanciamiento social que eviten la transmisión del virus, colocar tu toalla en la playa se ha convertido en todo un reto y hasta en un logro si llegas a mediodía.

Ha sido lo que ha ocurrido en la playa de Torrevieja, en Alicante, donde las imágenes de ciudadanos haciendo cola a las 6 de la madrugada para conseguir un buen sitio con distancias ha recorrido internet y se ha hecho viral. Y no es para menos, ya que en el vídeo se puede ver una larga cola de personas esperando impacientes a que les permitan entrar, una imagen que recuerda al comienzo de las rebajas.

Madrugones y carreras para conseguir sitio

Toda una batalla campal que deja imágenes de colas, madrugones y alguna carrera para que no te quiten tu sitio preferido de la playa. De hecho, una de las personas entrevistadas por ATLAS, asegura que la gente está muy nerviosa para no quedarse sin sitio, y hasta el cámara no puede evitar mostrar su asombro: "Acaban de tirar una bengala al aire. No me lo puedo creer. Por dios bendito. Te digo yo que ni Usain Bolt".

Así se pilla sitio en una playa de Torrevieja. pic.twitter.com/YULhen2Y21 — NIPORWIFI © (@niporwifi) July 17, 2021

Algunos de los playeros insisten en que si se llega a medio día la playa corres el riesgo, casi seguro, de encontrártela con el aforo completo y cerrada a más personas, por lo que te tocará sí o sí esperar en una fila a que quienes están disfrutando del baño vayan marchándose a casa. "Nosotros madrugamos todos los días a las seis porque a las seis y media no hay quien entre", "yo a las cinco y veinticinco ya estaba aquí", apuntan en el vídeo algunos de los protagonistas de las carreras.

Twitter reacciona con humor e indignación

Y como era de esperar, las reacciones no han dejado de llegar a través de Twitter, tanto en forma de humor sobre las peripecias que lleva a cabo el ser humano para conseguir un sitio en la playa hasta quienes ven preocupante que, en época de COVID-19 y con la tendencia al alza que están consiguiendo los contagios, se puedan crear estas masividades en entornos públicos, poniendo en riesgo la salud pública.

"Vamos, ni lo intento. Prefiero quedarme en casa. Ese nivel ....es ya preocupante. Lo que no sé como llegas al agua, porque tendrás que pasar por la "propiedad asignada" de otro símil a tu persona", escribía uno de los usuarios de la red social, indignado y alarmado por las imágenes que se han visto en la playa de Alicante, pero que seguramente se repitan en varias localizaciones a lo largo del verano.



Es como las películas del oeste, de los colonos americanos que hacían una una carrera para tener una tierra.

En vez de una estaca estos clavan una sombrilla — Francisco Sardina (@pacoelsardina) July 17, 2021