"Gracias, no solo hoy": la emotiva despedida de Lara Álvarez a Jordi González por el final de 'Supervivientes'

'Supervivientes 2021' llega a su recta final, el próximo miércoles 21 y el viernes 23 se disputará la final entre los concursantes del reality de Telecinco. Tras cuatro meses de programa y de un duro trabajo tanto desde el plató de España como desde el equipo que ha viajado a Honduras, los dos conductores del programa, Lara Álvarez y Jordi González, se han fundido en un emotivo momento lleno de elogios entre ambos.

El pasado jueves ya lo hizo Álvarez, quien no pudo contener sus sentimientos y terminó emocionándose por el fin del concurso. Por ello, y por la ayuda que le brindó desde el plató su compañero, le ha querido agradecer, tanto por su parte como por la del resto del equipo, el trabajo que ha llevado a cabo y todo el cariño que ha ofrecido en todo momento a su equipo, en la que ha sido la última 'Conexión Honduras'.

"No te avergüences"

"Simpática, grandísima profesional", así arrancaba González la conexión, y le hacía referencia a esa promesa que había incumplido al decir que no se emocionaría el último día. "Yo no consigo contener las emociones como tú, compañero, te juro que a mí me cuesta muchísimo. Era una promesa por intentar transmitir ese orgullo por todo el equipo que ojalá haya llegado a los espectadores", explicaba la presentadora desde Honduras.

Entonces la interrumpía Jordi González para pedirle que "No te avergüences nunca de mostrar una emoción tan pura, tan bonita y tan sincera". El conductor de plató le explicaba a su compañera no tenía nada de lo que sentirse avergonzada "porque eso es comunión, conexión con tu equipo, tu gente y tu familia durante cuatro meses".

Una emotiva despedida llena de agradecimiento

Lara Álvarez no podía entonces contener sus palabras y con mucho cariño le dedicaba estas palabras: "Gracias no solo hoy. En nombre de todos los compañeros de 'Supervivientes' desde Honduras porque sé que tienes constancia del duro trabajo que hacemos aquí y siempre tienes ese guiño que tanto agradecemos a tantos kilómetros de distancia. Sí que quería agradecértelo públicamente".

González solo podía expresar, visiblemente emocionado por esa bonita dedicatoria de su equipo, "es que soy fan". Álvarez le prometía también fundirse con él en un abrazo "en la distancia", por las medidas de distanciamiento social que hay por la COVID-19, en cuanto se vieran a su llegada a España.