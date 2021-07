David Alaba se queda con el dorsal número 4 de Sergio Ramos

David Alaba, primer fichaje de la temporada 2021/22 en el Real Madrid, eligió el número 4 que lució en su camiseta Sergio Ramos hasta el final del curso pasado, cuando se marchó al París Saint-Germain después de concluir su contrato.

El defensa austríaco posó con la elástica blanca con ese dorsal junto a Florentino Pérez después de firmar un contrato por cinco temporadas y antes de dar sus primeras declaraciones como jugador oficial del conjunto blanco.

Sus primeras palabras

"Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Hoy es un gran día en mi carrera, estoy muy emocionado, orgulloso y agradecido de llevar esta camiseta. Espero que podamos tener muchos éxitos juntos. ¡Hala Madrid!", afirmó antes de fotografiarse junto a su familia y Florentino Pérez y de atender a los medios de comunicación.

Alaba será un refuerzo polivalente para Carlo Ancelotti. Puede jugar en varias posiciones: lateral izquierdo, central e incluso centrocampista. De momento, empieza su andadura en el club blanco con personalidad tras elegir un número simbólico que lució un jugador histórico para el Real Madrid como Sergio Ramos.

"Más títulos"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró este miércoles, durante la presentación oficial de David Alaba, que el jugador austríaco, después de ganar 28 trofeos en el Bayern Múnich, tiene el desafío de conquistar más títulos para el conjunto blanco.

"Llegas procedente de uno de los grandes clubes del mundo, el Bayern, un club amigo, en el que has conquistado 28 títulos, 2 Champions entre ellos. Eres sin duda una de las leyendas del Bayern. Has jugado 431 partidos con su camiseta, el jugador extranjero que más has disputado con el Bayern", dijo Pérez.

"Es un día muy especial para ti y tienes que afrontar un apasionante desafío, que es conquistar nuevos títulos para el Real Madrid y formar parte de la historia del club", añadió. Además, recalcó que Alaba jugará en un estadio, el Santiago Bernabéu, que "pronto" se convertirá en el "más espectacular del mundo" y señaló que el Real Madrid está "feliz" de contar con el jugador austríaco.

Recuerdo a los aficionados

Además, recordó que cada vez que el Real Madrid presenta a un nuevo futbolista, los madridista viven un momento de "emociones especiales". Asimismo, indicó que la llegada de un "magnífico jugador" como Alaba, coincide con la de Ancelotti en su nueva etapa en el Real Madrid.

"Queremos que nuestros socio estén orgullosos. Hay que acordarse de los aficionados, que llevan meses luchando y sufriendo esta pandemia. El fútbol sin ellos en los estadios es diferente y esperemos que volvamos a encontrarnos pronto en las gradas. Ellos son los que alimentan el mito del madridismo", manifestó.

"Hemos sufrido y seguimos sufriendo la tragedia de esta pandemia que ha golpeado también al fútbol. Por eso trabajamos con creatividad y solidaridad en el Real Madrid. Trabajamos para que se cumplan los sueños de nuestros aficionados", concluyó.