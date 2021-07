El Gobierno negocia 'in extremis' para salvar el decreto de interinos

El pleno del Congreso ya ha comenzado pero el Gobierno continúa negociando los apoyos que permitan garantizar la convalidación del decreto que permita regularizar a casi 600.000 interinos. Los grupos que tradicionalmente apoyan al Ejecutivo se desmarcaron el martes de su aprobación entre críticas por la falta de diálogo, pero las conversaciones siguen y se abre la puerta a un posible acuerdo.

El decreto está en el aire, ayer desde ERC o PDCAT acusaban al Ejecutivo de no haber negociado el contenido con los grupos. "Tiene mala pinta, este Gobierno sigue con los mismos vicios que es pensar que tiene mayoría absoluta", acusaba Gabriel Rufián. A los republicanos no les gusta el modelo elegido y también planteaba dudas entre PNV y Más País, mientras Bildu y Jxcat también estaban dispuestos a votar 'no' a menos que hubiera cambios, e incluso en Unidas Podemos pedían mejoras y evitaban desvelar su voto.

Fuentes socialistas reconocían que el departamento entonces dirigido por Iceta no cerró acuerdos con los grupos catalanes y vascos. Las negociaciones siguen a contrarreloj aunque ahora parece que se abre una rendija a la esperanza. Gabriel Rufián, a la entrada del hemiciclo, y sin desvelar el voto, sí reconocía que no estaban "como ayer" y todo apunta a que habrá acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para mantener la unidad de voto añadiendo mejoras al decreto.

Pero el Ejecutivo necesita más apoyos, al menos para conseguir mayoría simple en segunda votación porque los grupos de la derecha ya han mostrado su oposición. Fuentes del PP confirman que votarán 'no' al decreto, también lo hará VOX y Ciudadanos aún no desvela su voto. El tiempo corre y se busca el acuerdo para que grupos que apoyaron la investidura no provoquen la primera derrota parlamentaria de este nuevo y remodelado Ejecutivo.