Elisa Beni 'incendia' Twitter tras afirmar que un perro no es un miembro de la familia

La periodista y escritora Elisa Beni ha sido protagonista en las últimas horas del trending topic de Twitter tras una contestación que hizo sobre un tuit de la ministra de Igualdad, Irene Montero, este martes y que han sembrado el cólera en muchos usuarios de la red social ante las contestaciones que, ni corta ni perezosa, hacía a cada persona que intentaba increparle.

La polémica comenzaba con un tuit de Montero en el que explicaba que muchas mujeres víctimas de violencia de género podían verse condicionadas por sus mascotas a la hora de alejarse de su agresor, y anunciaba que el programa Viopet se encargaba de acoger a mascotas provenientes de estos círculos.

Pero el tuit no sentaba muy bien a la periodista, que estallaba contra la ministra y la acusaba de frivolizar: "¿En serio?, ¿Las mujeres que tienen tal presión psicológica y tal dependencia malsana no actúan por las mascotas? No se puede ser más frívolo".

En serio??? Las mujeres que tienen tal presión psicológica y tal dependencia malsana no actúan por las mascotas? No se puede ser mas frívolo https://t.co/3i93SQfan8 — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Twitter se indigna y le intenta hacer cambiar de opinión



Algunos usuarios se dirigían entonces al tuit de Beni para comentarle que ellos sí que conocían casos en los que una mujer se había visto condicionada por su mascota a la hora de denunciar a su agresor, y que para ellos una mascota era parte de la familia, pero ella contestaba que "psicológicamente eso es una autoexcusa". De hecho, ha calificado de "absurdo" el argumento y ha afirmado que eso no le ocurre a las mujeres maltratadas. "Entre tu vida y un animal no hay que optar (excepto que estés enajenado)", apostillaba.

Eso no pasa con una maltratada. Es absurdo. Sois de un frívolo que asusta. El problema no es ese. Entre tu vida y un animal no hay que optar (excepto que estes enajenado) — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Los mensajes no paraban de llegar, y la periodista contestaba algunos de ellos con respuestas en la misma línea, al parecer ninguno de los comentarios y experiencias de los internautas parecía hacerle cambiar de opinión. La periodista científica Rocío Vidal ha intentado también dialogar con Beni y le ha explicado: "Puede ser un factor influyente, claro. Mi animal es un miembro de mi familia, no podría dejarle con un potencial agresor. ¿Qué es lo que te molesta tanto?".

Eres familia de un animal o tienes en tu familia un animal de compañía? — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Tu misma. Yo no soy familia de animales — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Beni no considera que un animal y una persona tengan el mismo rango familiar



"¿Eres familia de un animal o tienes en tu familia un animal de compañía?", le respondía la tertuliana. "La familia es un concepto muy amplio en el que puedo incluir personas y animales. Y yo pongo a mis perros por encima de la mayoría de personas que conozco, faltaría más", le replicaba Vidal. Pero seguían sin convencerle los argumentos y una vez más sentenciaba que ella no era familia de los animales.

Ni datos, ni estadísticas, ni experiencias, ni comentarios de expertos o personas reconocidas hacían que Beni cambiara de opinión, pero tampoco que dejara de contestar a quienes la replicaban. "Ningún animal vale lo que una persona. Afirmar eso es el fin de nuestra civilización", expresaba.



@elisabeni



Pues yo lo afirmo!!



Prefiero un animal antes q un terrorista, asesino, violador, traficante de niños, etc etc



Llámame rarito. pic.twitter.com/j7V1dWoHjJ — Jorge Palazón ® (@jorge_palazon) July 21, 2021

La vinculación humano-animal es un hecho constatado, no es debatible, y el apego por un ser querido, aunque sean "mascotas" y el miedo por su bienestar al dejarlo con el agresor es una realidad. Te invito a conocer algún testimonio y sin duda cambiarás de opinión. — Sergio Torres (@SergioGaTorres) July 20, 2021

El maltratador utiliza ese fuerte vínculo afectivo con la mascota para hacer más daño a la víctima. Este artículo es interesante https://t.co/Q4EryW8RWQ o este https://t.co/oIwFjmbAWy pic.twitter.com/0BoJb3wsdO — David Martínez (@dmartinezpr) July 20, 2021

Frívolo es pensar que no se puede desarrollar un vínculo afectivo fuerte con un animal. Frívolo y ademas de una nula capacidad empática sorprendente en una persona que aboga por la igualdad. pic.twitter.com/YZkJuNSDxp — Joaquin Martin (@eXDeZH) July 21, 2021

hijos/as y/o animales. Los animales son instrumentalizados para coaccionar y dañar a la mujer y menores, llegando a producirse episodios que les resultan muy difícil verbalizar por lo traumáticos que son. Si se llega a maltratar al animal, se trata de un delito + violencia — Dr Núria Querol MD💫 ︽✵︽ ✪ ᱬ ⧗ (@nuriaq) July 20, 2021

A pesar de las críticas no ha cambiado de opinión



Además, varios de esos comentarios conseguían viralizarse y llegar a superar los mil 'me gusta' en las publicaciones, como el de una usuaria que le decía que seguramente un perro da a una persona maltratada más apoyo que nadie en esa situación. Ella le contestaba con una de las respuestas más criticadas de todas: "No “lo veo”. Es un animal. Entiendo que lo aprecies que te de ternura que lo cuides. Decir que “es tu familia” es pobre intelectual y humanamente. ¿Eres familia de un animal?".

No “lo veo”. Es un animal. Entiendo que lo aprecies que te de ternura que lo cuides. Decir que “es tu familia” es pobre intelectual y humanamente. ¿Eres familia de un animal? — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Sin duda, la periodista ha recibido todo un aluvión de críticas por sus comentarios, y este miércoles ha decidido destacar algunos en su cuenta oficial de Twitter, algunos de ellos de los más faltones y no de los mejor argumentados, y los ha tratado con ironía, cierto despotismo y con la intención de ridiculizarlos para igualar algunos de los ataques y de las burradas que se estaban diciendo sobre ella en Twitter. Estos son algunos de los ejemplos de los tuits que, todavía ahora, no ha dejado de contestar y retuitear:



De verdad que es sintomático de lo que hemos incubado https://t.co/LPOdvQeaSS — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Con ciudadanos así ¿cómo defender los derechos humanos, condenar las torturas y exigir un trato digno? https://t.co/j6GPybnlfn — Elisa Beni (@elisabeni) July 21, 2021

Sí, soy familia de un animal. Y tú eres más pobre intelectual y humanamente que cualquier animal sobre la tierra. — ShDalRiza (@ShDalRiza) July 21, 2021