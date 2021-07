Los inmigrantes de Bruselas consiguen trato individual para legalizar su situación tras la huelga de hambre

Los alrededor de cuatrocientos inmigrantes indocumentados que suspendieron este miércoles la huelga de hambre que mantenían desde hace 59 días pueden comenzar este jueves a acercarse a una "zona neutra" habilitada por el Gobierno de coalición belga el pasado 15 de julio en Bruselas, donde sus casos serán tratados individualmente, en medio de una sensación de alivio generalizado entre los huelguistas y en las filas del Ejecutivo.

Ahmed, el portavoz de los inmigrantes acampados desde principio de año en la Iglesia de San Juan Bautista, en pleno centro de Bruselas, justificó a Efe la decisión de suspender la huelga, alegando que el Gobierno de Alexander De Croo ha dado "elementos de clarificación" que pueden dar a los huelguistas la posibilidad de "evaluar su afincamiento durable, su integración y el reagrupamiento familiar" en Bélgica.

"Es un alivio", reconoció el portavoz, quien aseguró que la decisión ha evitado "un daño desastroso" en la salud de algunos manifestantes, por cuyas vidas se empezaba a temer. Esa misma palabra, "alivio", utilizaba en la tarde del miércoles el secretario de Estado de Asilo y Migraciones del Gobierno belga, Sammy Mahdi, para describir en Twitter su sensación tras conocerse el fin de la huelga. "Para mí, esto no fue una lucha contra la gente, sino por una política correcta", añadió el dirigente, hijo de refugiados iraquíes.

El objetivo era esa "zona neutra"

Geert Verbauwhede, director general de la Oficina de Inmigración del Gobierno, explicó a Efe que el objetivo principal de esta "zona neutra", que se sitúa en un edificio de oficinas a pocos metros de la iglesia, es identificar a todos los huelguistas para darles información sobre su caso individual y verificar si ya se han presentado previamente en la Oficina.

"El problema es que no sabemos quiénes están allí", apuntó Verbauwhede, en referencia a, no solo los que permanecen en la Iglesia de San Juan Bautista, sino al resto de inmigrantes que continúan instalados en los campus de la Universidad Libre de Bruselas francófona (ULB) y flamenca (VUB).

Examinar el expediente de cada manifestante

Así, explicó a Efe que el objetivo de esta iniciativa es examinar el expediente de cada manifestante, ver qué opción tienen de obtener un permiso estatal y, si es el caso, darle prioridad. Sin embargo, avisó de que no es posible hacer una regularización colectiva, como pedían los manifestantes, ni garantizar que todas las personas que acudan a la "zona neutra" obtengan el mismo estatus, sino que dependerá de cada expediente.

Y comentó que, en el caso de que algunos no cumplan los requisitos para optar a la regularización, podrían pedir protección internacional o ayudas para volver a sus países de origen. No obstante, aseguró que la prioridad "no es en absoluto hablar de retorno", sino informar a los indocumentados y ver quién puede quedarse en el país. Ahmed, por su parte, avisó de que si el Gobierno no respeta los compromisos, los huelguistas se verán obligados a comenzar de nuevo la huelga de hambre e, incluso, la de sed.

La recuperación de los huelguistas como prioridad

Algunos de los que hasta ayer seguían en huelga de hambre y de sed fueron trasladados anoche a varios hospitales de la capital belga para evaluar su estado de salud, con el resultado de ingresos en unidades de cuidados intensivos, según su portavoz, que no precisó cuántos. Quienes se encuentren en peor estado pueden optar a un permiso de residencia temporal por razones humanitarias para poder recuperarse en Bélgica, tras lo cual, podrán solicitar la regularización, si cumplen los requisitos.

Ahmed subrayó a Efe que la prioridad es la recuperación de todos los que han participado en la protesta, los cuales han comenzado a alimentarse con sopas para no dañar sus sistemas digestivos. Esta situación ha llevado a la Oficina de Inmigración a mantener abierta, al menos hasta la semana que viene, la "zona neutra" para que los inmigrantes puedan "fortalecerse" antes de acudir a informarse.

El portavoz de los huelguistas aseguró que esperan que el Gobierno "respete sus compromisos y trate bien los expedientes", aunque reconoció que la gente "no está del todo satisfecha", porque no se consiguió todo lo que desean.