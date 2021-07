El alegato viral de la cómica Martita de Graná en defensa de los camareros: "Un poco de respeto, y gracias"

El verano suele ser tiempo de descansar, de disfrutar, de relajarse y olvidarse del trabajo, de quedar con amigos y familia y pasarlo bien. Sin embargo, no todos pueden tomarse ese tiempo de relax y de desconexión y tienen que seguir trabajando, sobre todo en aquellos empleos estacionales que exigen un mayor servicio o trabajo durante las vacaciones. Un ejemplo de esto son los camareros, al ser los meses de junio, julio o agosto cruciales para el ocio y el consumo, por ejemplo en bares, restaurantes, pubs, discotecas...

A modo de agradecimiento por su labor, la cómica e 'influencer' Martita de Graná ha subido a sus redes sociales un vídeo de cerca de un minuto que se ha hecho viral en el que va nombrando todas las labores ingratas o poco agradables que tienen que realizar los camareros o las situaciones que tienen que vivir en estos meses de verano y que a veces no son muy reconocidos. "Gracias, camareros", escribe para presentar su alegato.

Martita de Graná agradece la labor de los camareros en verano

"Camareros y camareras, va por vosotros. A esos que te están sirviendo mientras tú estás de vacaciones, disfrutando y ellos van por ahí sudando como un pollo y con la mascarilla puesta, a esos. A los que trabajan horas de más y no cobran lo que deberían", comienza.

"A los que esperan con tranquilidad que te tomes la última copa con todo el bar recogido. Que están hasta última hora pero también para el desayuno. Un poquito de respeto. Los que tienen que soportar tu borrachera, eso no está pagado", agradece también.

"Respeto y gracias", afirma la cómica

La andaluza prosigue citando "a los que tienen estudios y a los que no, que hay algunos que tienen más estudios que un licenciado. A los camareros con memoria prodigiosa que os acordáis de los siete cafés diferentes que os hemos pedido. A los que después de 12 horas trabajando siguen con la misma sonrisa, y a los que no tienen la sonrisa, que también es normal".

"A los que con mucha paciencia y educación soportan a clientes muy maleducados. A un camarero se le habla con respeto, no como si fuera un animal de compañía. El cliente no lleva siempre la razón. Somos muchos los que hemos sido camareros en España, yo incluida. Pido un poquito de respeto para ellos, y sobre todo, un gracias, que no cuesta nada".